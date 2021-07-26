В Ростовской области бойцы ОМОНа и Росгвардии оцепили на «Атлант»

Предпринимателям не поясняют цели и причины происходящего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 26 июля в Ростовской области на территорию торгового комплекса «Атлант» прибыли бойцы ОМОНа и Росгвардии. С ворот срезали замки. Предпринимателям не поясняют цели и причины происходящего. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

Бизнесмены считают это неким жестом воздействия и устрашения. Многие недовольны действиями приставов. Люди собираются жаловаться. Сейчас детали ситуации пока неизвестны.

Буквально накануне въезды на «Атлант» пытались перегородить бетонными блоками. Потом их убрали по требованию МЧС - ограждения могли помешать в случае ЧП или пожара в торговой зоне.

Предпринимателей с «Атланта» пытались перевести еще весной этого года. Тогда эту площадку и еще несколько рынков оцепили силовики. Одной из причин стало якобы несоблюдения требований безопасности. Также история была связана с делом экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко.

После этого предпринимателям «Атланта» предложили перебраться на свободные места в Ростове. Однако новые точки сильно отличались от прежних, на которые бизнесмены потратили много сил и времени. Сейчас власти ищут возможность помочь тем, кто продавал свои товары на сейчас уже закрытых территориях. Так, например, планируют возвести как минимум 4 торговые площадки общей стоимостью около 12,4 млрд рублей.

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