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Общество11 июля 2021 17:52

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко отказался от должности

Он руководил районом почти 30 лет
РЕПИНА Елена
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Имя нового главы Аксайского района пока не объявили

Имя нового главы Аксайского района пока не объявили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко написал заявление об отставке, об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону сообщил источник в правоохранительных органах региона. Официальных заявлений по поводу кадровых перестановок в администрации Аксайского района пока не делали. Однако данные в разделе «Глава администрации» на официальном сайте отсутствуют.

Виталий Борзенко в течение 27 лет бессменно руководил районом. Точку в его карьере поставил скандал, связанный с рынками.

Как писала ранее «КП-Ростов-на-Дону», силовики задержали Виталия Борзенко во время его отпуска в Кисловодске. Его подозревают в земельных махинациях с угодьями сельскохозяйственного назначения. По версии следствия, с попустительства чиновника на этих участках незаконно появились рынки.

Также по делу о земельных аферах задержаны еще несколько лиц, в том числе – один из сотрудников администрации Аксайского района.

По словам источника издания, Виталий Борзенко по-прежнему находится в СИЗО.

Напомним, в конце апреля на рынках под Ростовом прошли массовые рейды, в которых принимали участие несколько тысяч силовиков. После этих оперативных мероприятий рынки были закрыты. А тысячи людей остались без работы.

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