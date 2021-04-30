В чем реальная причина закрытия рынков под Ростовом

Подкрепление прибыло, в основном, на "Овощной" рынок. Фото: читатель "КП-Ростов".

Предпринимателям назвали официальную причину оцепления рынков под Ростовом. Стало известно, что силовики действуют по решению прокуратуры региона.

- Причиной проверки стала поступившая информация о нарушении земельного, налогового, санитарно-эпидемиологического законодательства. Были нарушены правила пожарной безопасности, — сказано в сообщении.

Предприниматели связывают это с уголовным делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, которого подозревают в незаконных действиях с землей, на которой расположены рынки.

Напомним, 27 апреля прошел массовый рейд на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной», после которого продавцов отправили по домам, и лишь «Классик» вернулся к торговле, когда была подтверждена законность его работы.

Предприниматели на общем собрании с исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района Константином Доморовским, не были удовлетворены предложением занять другие места для торговли и продолжили собираться у рынка. Но попасть к торговым точкам не могут. Не пускают военные и ОМОН, усилившие дежурство силовиков вокруг рынков 29 апреля.

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