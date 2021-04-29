Закрытие рынков под Ростовом: чем грозит покупателям и торговцам

Почти четыре тысячи силовиков проверяют ростовские рынки. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В донской столице и в соседнем Аксае одномоментно прошли небывалые по своему масштабу проверки рынков. На торговые площадки нагрянули почти четыре тысячи силовиков. Проверяли соблюдение всех норм законодательства, начиная от соблюдения законов о мигрантах, заканчивая СанПиНом. Итог - закрытие нескольких торговых площадок, несанкционированные митинги предпринимателей и волна слухов о том, что рынки никогда не возобновят работу, а на их месте возведут высотки.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Слухи подкрепляются и тем, что правоохранительные органы официально никак не комментируют ситуацию и не сообщают, что послужило поводом для масштабной проверки, как долго она будет идти и к чему приведет. Более того, судя по всему, не владеют всей информацией и муниципалитеты.

Так, по телефону «горячей линии», которую открыли в связи с проверками, корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что не знают причин проверки, ее длительности, а также точно не владеют информацией закрыты ли рынки или нет.

- От администрации Аксайского района отправлен запрос в прокуратуру со всеми этими вопросами. Нам пока не приходили официальные уведомления о том, что рынки закрывают,- ответил оператор «КП-Ростов-на-Дону».

Но факт остается фактом: тысячи силовиков с 27 апреля находятся на торговых площадках «Классик», «Атлант», «Алмаз» и «Овощной». Здесь же – продавцы, устраивающие стихийные митинги. Некоторые из них уже получили бумажки, в которых написано, что рынки прекращают работу. Люди в отчаянии, ведь они могут лишиться источника дохода. Предприниматели говорят, что готовы до последнего отстаивать свои интересы.

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ

Тем временем, областные власти сообщают, что готовы оказать всяческую поддержку предпринимателям. Вот как прокомментировала ситуацию директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова:

- Правоохранительными и надзорными органами ведутся проверочные мероприятия на торговых площадках Аксайского района. Стоит отметить, что только одна из данных площадок - «Классик» - имеет статус розничного рынка, и сегодня ожидается возобновление его полной деятельности. Торговые площадки «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз» и «Строительный», «Овощной» не имеют статуса «рынок».

По ее словам, власти находятся в диалоге с предпринимателями и стараются по максимуму ответить на вопросы.

- Кроме того, мы организовали телефоны горячих линий, по которым хозяйствующие субъекты смогут задать вопрос, касающийся их деятельности в сложившихся условиях, - сообщила Ирина Вячеславовна. - Совместно с администрацией города Ростова-на-Дону мы также обеспечили поиск альтернативных площадок для осуществления торговой деятельности. Тем более, что у нас в городе и области достаточно развития торговая инфраструктура.

РОСТОВ ГОТОВ ПУСТИТЬ К СЕБЕ

Тем временем, в донской столице обещали дать площадки предпринимателям, пострадавшим из-за проверок.

- Город сегодня готов предоставить свободные торговые места на территории девяти рынков города и также на территории восьми земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых возможна организация постоянно действующих ярмарок. Сегодня таких мест мы можем предложить более девяти тысяч, - заявила заместитель главы администрации Ростова Светлана Камбулова.

А глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что развернуть торговлю можно на месте старого аэропорта.

- Уже в ближайшие дни оптовая и розничная торговля овощами и фруктами начнется на данной площадке в ярмарочном формате на совершенно законных основаниях. Дата открытия площадки будет сообщена дополнительно. Каких-либо изменений цен на плодоовощную продукцию ожидать не стоит, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ОТСУТСТВИЕ КОМПРОМИССОВ

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, что рынки нельзя закрывать ни в коем случае. Предоставление других площадок – не выход.

- Полторы тысячи предпринимателей в Ростове-на-Дону оказались заложниками ситуации, вызванной чужими нарушениями и прегрешениями. Рынки на границе города и Аксайского района в одночасье закрыты, - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, правоохранители оспаривают владение теми землями, на которых эти рынки расположены. Против владельцев возбуждены уголовные дела.

- Это отдельный вопрос, и касаться его мы не будем. Но вот многолетняя работа сотен предпринимателей на этой земле, которой они лишились буквально за минуту, судьба их семей и наемных работников – это уже не уголовная тематика, а самая что ни на есть социальная. И местная власть обязана проявить к ней самое пристальное внимание, - продолжает правозащитник.

ПЕРЕЕЗД НЕ ПОМОЖЕТ?

Также Титов с читает, что переезд на другие места предпринимателям не поможет.

- Будем реалистами – дожидаться придется долго, свободных площадей под рынок в Ростове немного. А людей просто в одночасье отрезали от их имущества, от складов, на которых лежит их собственный товар, в том числе продукты, которые портятся с каждым часом. Перекрыли доступ бетонными блоками. Эти предприниматели, которые годами платили аренду, которые вкладывались в строительство павильонов и кирпичных зданий, они что, преступники? – задается вопросом правозащитник.

По мнению Бориса Титова, стороны должны срочно найти общий язык. Самый реалистичный путь – это сохранить торговлю на прежних местах, вне зависимости от того, чья это земля.

- Фигуранты уголовного дела в любом случае доходами от нее воспользоваться уже не смогут. Но администрация области и правоохранители должны понимать, что отсутствие склонности к компромиссу может спровоцировать очень острый локальный конфликт. А это не нужно никому, - подчеркнул Борис Титов.

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