Спецоперация силовиков на рынках под Ростовом спровоцировала огромные пробки

Дорожные заторы фиксирует сразу на нескольких улицах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо сейчас на рынках под Ростовом проходит спецоперация донских силовиков. Несколько десятков, а то и сотен полицейских в боевой экипировке прочесывают торговые ряды в поисках предполагаемых преступников. В полиции пообещали дать более развернутый комментарий о причинах мероприятий в ближайшее время. Пока об этом в редакцию "КП-Ростов-на-Дону" сообщают местные жители.

Спецоперация проходит на рынках "Атлант", "Классик" и "Алмаз". Каждый из них специализируется на своей сфере: на одних продают исключительно продукты, на других - запчасти для авто, детские товары и многое другое.

Огромное количество полицейских и спецтранспорта спровоцировало на подъездах к рынкам огромные пробки. Улицы на интерактивных картах, примыкающие к торговым рядам, выкрасились в темно-бардовые цвета. Наши читатели сообщают, что затор образовался и на въезде в донскую столицу по улице Шолохова.

Фото: "Яндекс-карты"

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