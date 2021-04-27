«Опозорю перед всей школой, потому что ты красивее меня»: беспощадный школьный буллинг выходит на новые уровни

Разбираем несколько реальных историй вместе со специалистами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Беспощадный школьный буллинг выходит на новые уровни, теперь травят и в реальной жизни, и в сети. Как уберечь детей от психических травм и конфликтов? Разбираем несколько реальных историй вместе со специалистами.

«КОМПРОМАТ НА НАСТЮ»

Небольшой городок в Ростовской области, почти все как-то друг с другом знакомы. Вот почему появление в одной из соцсетей группы «Компромат на Настю» вмиг облетел все школы. 15-летняя школьница сначала не понимала, почему все хихикают, встречая ее в коридоре, а потом ей прислали ссылку…

Несколько недель назад Маша дурачилась перед зеркалом. Решила сделать несколько фотографий в стиле ню, разделась, покрутилась, да и, казалось, забыла. А потом снимки в телефоне случайно увидела ее лучшая подруга.

Марие -17, но по красоте ее младшая подруга обходила – и фигура что надо, и коса до пояса. Зависть и раздражение, злость и ревность (мальчишки смотрят на нее, а я лишь приложение!) росли. Откровенные снимки подруги Мария тайком отправила с ее телефона на свой, а потом выставила их на всеобщее обозрение, создав группу «Компромат на Настю».

Снимки девочки рассматривали все знакомые и незнакомые, комментарии посыпались во все ее соцсети. И даже когда после разбирательств снимки удалили, шептаться люди не переставали. Родители девочки написали заявление в полицию, на Марию возбудили уголовное дело. Ей грозит вполне взрослое наказание – до двух лет лишения свободы. Но как пережить позор Насте?

«ЗАЧЕМ ЖИТЬ ТАКОЙ ЖИРНОЙ?»

Эту трагедию еще долго не забудут в небольшом городке под Ростовом. Десятиклассница свела счеты с жизнью, устав от злых шуток одноклассников. Родители девочки развелись, подросток осталась жить с отцом. Он, кстати, работал в ее школе учителем. Мужчина делал все возможное, чтобы обеспечить дочери достойную жизнь. Но увидеть страдания дочери из-за лишнего веса, колких замечаний одноклассников он не смог. Девушку преследовали злые комментарии к фотографиям в соцсетях, в ее адрес летели глупые песенки, ей присылали фотожабы … Однажды незначительная ссора с отцом навела ее на мысль, что жизнь ее никогда не будет счастливой. Медики пытались ее спасти, но, к сожалению, девочка скончалась.

В этой истории не одна жертва. Через несколько дней после смерти девочки на скорой увезли ученика седьмого класса, автора одной из злых шуток в ее адрес.

Как выяснил следователи, у мальчика тоже не все хорошо складывалось в новой для него школе. Возможно, поэтому он вел себя агрессивно по отношению к другим. После смерти десятиклассницы он подумал, что сверстники не простят его, проблем будет еще больше. И тогда он решил уйти из жизни. К счастью, ребенка удалось вовремя откачать. Сейчас он в больнице, вернется ли снова в эту школу – большой вопрос.

«БЕДНЫЕ МЫ БЕДНЫЕ!»

В апреле двух учениц еще одной школы под Ростовом нашли на полу туалета без сознания. 12-летняя Лена была из многодетной семьи. Ее мама воспитывала троих детей, а в семье 13-летней Кати детей было пятеро. Неудивительно, что школьницы стали подругами: их жизни были очень похожи. Мамы не успевали иногда даже поговорить с дочерьми, так как было слишком много хлопот по хозяйству. А Катя и Лена думали, что не нужны им. Денег в семьях не хватало, девчонки проигрывали в модных трендах одноклассницам. А последние не прочь были вслух пошутить над несуразной обувью или старой вязаной шапкой. Комплексов становилось больше. Девочки до такой степени невзлюбили себя, что смерть показалась им спасением…К счастью,медики вовремя смогли им помочь. Сейчас они здоровы, вернулись к урокам, в класс, где у других есть смартфоны и модные кеды…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Взрослые должны учить детей адекватно относиться к стереотипам»

Карине Арустумян, детский и семейный психолог.

- Каждая из этих историй может стать причиной множества проблем во взрослой жизни героев. Вот, к примеру, публикация голых фотографий девочки в соцсетях. Это кажется девочкам дурачеством, шуткой. Но взрослые должны объяснять детям, что в современном мире всегда нужно думать о том, что интернет помнит все. Так называемый «цифровой» след в глубинах соцсетей ваших школьных друзей может серьезно навредить в карьере, во взрослой жизни, нанести удар репутации. Почему старшая подруга решила опозорить Настю? Вероятно, из-за конкуренции, которую обычно создают дома, Маша, не выдержав чужой красоты, сделала все, чтобы ее обесценить. Ей показалось это проще, чем заняться собой. То же и в трагической истории с лишним весом героини. Вероятно, девочка страдала от отсутствия внимания и заботы, заедала стресс, а потом подумала, что проще вообще не жить... Второй герой этой истории тоже пострадал из-за невнимания взрослых.

Его агрессия – защита. А он устал отбиваться, устал от того, что мир к нему враждебен и небезопасен. Его комментарий после смерти девушки в соцсетях стал своего рода поводом, чтобы все закончить.

И, наконец, самая частая и типичная проблема современного общества: социальное и финансовое неравенство.

Всем в школе интересно: какой у тебя телефон, где провел летние каникулы. И, если у одного школьника смартфон из модной линейки, а другой третий сезон донашивает кеды, то тут, опять же, вопрос к родителям. Важно понимать: в какую школу вы отдали ребенка. Если в такую, где последний Iphone у пятиклассника – в порядке вещей, то тогда надо либо соответствовать, либо объяснить своему ребенку все заранее: с чем он может столкнуться и как на такое реагировать. Вся ответственность в таких случаях на взрослых. Очень важен пример взрослых, отношение самых близких к тем или иным стереотипам.

ВАЖНО!

Правила защиты ребенка от травли

- Самое важное, что могут сделать родители, - сформировать у ребенка адекватную самооценку. Ребенок не должен бояться критики, не должен бояться ошибок, - считает психолог Елена Салтыкова. О чем должен всегда помнить ваш сын, ваша дочь:

« Мои родители знают, как меня защитить. Я живу в надежном мире».

«Моим родителям интересно, что я думаю, а не только мои оценки».

«Мои родители меня не критикуют, они спрашивают, нужна ли помощь, а не навязывают ее».

«Я не боюсь ошибаться, меня не будут ругать за ошибки, а помогут понять их ценность».

«Меня хвалят за то, что я сделал, а не потому, что я лучше кого-то».

«Мои родители мне верят, они мне доверяют. Они всегда на моей стороне».

БДИ!

Не нарушайте личное пространство детей

Если родители замечают неладное: ребенок плохо спит, тревожен, у него плохое настроение или он резко перестал заходить в интернет – это сигналы. Возможно, его травят в соцсетях. Что делать? Залезть в его компьютер и прочитать все – табу. Не стоит нарушать границы подростка. Постарайтесь предотвратить подобное. Будьте рядом с ребенком даже в виртуальном мире. Будьте у него в друзьях в соцсетях, наблюдайте, но не преследуйте. Главный принцип здесь тот же, что и в мире реальном – доверие.