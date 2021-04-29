"Въезды заблокировали, не можем даже товар вывезти!": продавцы ростовских рынков в шоке от происходящего

На въездах установили бетонные ограждения. Фото: соц. сети, паблик "Ростов-главный"

27 апреля на крупные рынки Ростова и области - "Атлант", "Классик" и "Овощной" нагрянули сотрудники полиции. Несколько сотен силовиков в полной боевой готовности оккупировали торговые ряды. На место прибыли и представители следственного комитета. Размах событий говорил только об этом - это спецоперация. По предварительным данным, там искали следы преступной деятельности. Якобы рынки функционировали незаконно, а его владельцы организовали на территории игорный бизнес.

ЧИНОВНИКИ ВЫШЛИ К НАРОДУ

Решительные действия людей в форме взбудоражили продавцов и собственников торговых точек. В один момент продажи остановились, на въездах установили бетонные блоки, на территории рынков организовали патрули.

Возмущенные таким положением дел владельцы магазинов и ларьков устроили стихийный митинг на парковке рынка "Атлант". Люди также собрались на площади "Аксайского". Они требует ответов на закономерные вопросы: что происходит? и Когда все вернется на круги своя?

Кипящую толпу пытались успокоить сотрудники МВД, прибыли отряды ОМОН. В социальных сетях сообщают о стычках между торговцами и правоохранителями. В конечном итоге, обеспокоенные продавцы, работающие на рынках по несколько лет, окружили администрацию Аксайского района. Чиновники вышли к народу и сообщили, что пока на территории рынков вести деятельность нельзя.

В дело вмешался и губернатор Ростовской области Василий Голубев. В ходе оперативного заседания он сообщил, что в ситуации будут разбираться антикризисные рабочие группы, которые должны помочь предпринимателям.

"МОЙ БИЗНЕС ПОГИБНЕТ"

"КП-Ростов-на-Дону" связалась с теми, кто непосредственно пострадал от спецоперации. Сотрудник веломагазина, расположенного в самом центре "Атланта", рассказал, что не видел клиентов уже три дня.

- Ничего удивительно, ведь никто не может попасть на территорию. Все въезды и выезды заблокированы полицией, установили бетонные блоки. Я видел, как их пытались убрать, но людей разгоняют и ставят обратно, - говорит Сергей. - Мы даже не можем перевезти товар в другую нашу точку. Власти говорят, что землю собственник рынка приобрел незаконно, но, а нам то что? Мы тут при чем? Многие оплатили аренду на месяц вперед. Кто вернет нам деньги?

Ситуация еще плачевней у тех, кто работал на "Овощном". Там люди продавали свежие продукты, которые портятся обычно в течение двух-трех дней. Один из владельцев такой точки на встрече с исполняющим обязанности Аксайского района сказал, что, пока власти будут решать вопрос, его бизнес погибнет.

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