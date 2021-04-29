Предприниматели закрытых рынков будут торговать на территории старого аэропорта в Ростове

У старого аэропорта на Шолохова есть 15 га твердого покрытия, где можно организовать оптовую торговлю. Фото редакции.

В Ростове на территории старого аэропорта откроют площадку для торговли. На ней смогут работать предприниматели закрытых в Аксайском районе рынков. Соответствующее Постановление об организации ярмарки на территории старого Аэропорта по адресу проспект Шолохова, 270/1, сегодня, 29 апреля, подпишет глава администрации города Алексей Логвиненко, сообщается на сайте мэрии.

- Уже в ближайшие дни оптовая и розничная торговля овощами и фруктами начнется на данной площадке в ярмарочном формате на совершенно законных основаниях. Дата открытия площадки будет сообщена дополнительно. Каких-либо изменений цен на плодоовощную продукцию ожидать не стоит, - отметил Алексей Логвиненко.

Аэропорт располагает участком площадью 15 гектаров с твердым покрытием. Здесь можно будет организовать оптовую торговлю из палаток, грузовиков и других типов торговых объектов. Площадка имеет необходимые подъездные пути, соответствует нормам законодательства.

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