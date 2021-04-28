Омбудсмен Титов предрекает серьезный конфликт с торговцами при закрытии рынков под Ростовом

Борис Титов считает лучшим решением - дать людям торговать на своих рабочих местах. Фото: официальный сайт уполномоченного при Президенте России по правам предпринимателей.

Порядка 1,5 тысячи торговцев понесли ущерб после спецоперации силовиков 27 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

– Около 1,5 тысячи предпринимателей оказались заложниками ситуации, вызванной чужими нарушениями и прегрешениями. Рынки «Атлант», «Алмаз», «Колхозный» и «Классик» были в одночасье закрыты (Работу продолжил только «Классик», - ред.).

Бизнес-омбудсмен считает, что уголовное преследование собственников земель, на которых находятся рынки, не должны навредить тем, кто работал здесь.

– Судьба наемных работников и их семей - это уже не уголовная тематика, а самая что ни есть социальная, и местная власть обязана проявить к ней самое пристальное внимание, – добавил Титов.

При этом уполномоченный по правам предпринимателей высказался о предложении властей предоставить торговцам другие места в Ростове. Он уверен, что этих мест просто не хватит.

– Людей просто в одночасье отрезали от их имущества. Нет даже решения суда о демонтаже объектов, есть просто чье-то волевое решение, которое обрушилось ни в чем не повинным людям буквально на головы, – считает Титов.

Самым логичным вариантом Титов называет сохранение торговли на прежних местах.

– Фигуранты уголовного дела в любом случае доходами от нее воспользоваться уже не смогут. Но администрация области и правоохранители должны понимать, что отсутствие склонности к компромиссу может спровоцировать очень острый локальный конфликт, а это не нужно никому, – заключил бизнес-омбудсмен.

Сами работники закрытых рынков сравнивают свою ситуацию с Черкизовским рынком в Москве, который также стремительно закрыли.