Две антикризисные группы будут решать проблемы торговцев закрытых под Ростовом рынков

Уже первого мая предпринимателям должны предоставить новые места для торговли. Фото: сайт правительства региона.

Две антикризисные рабочие группы организованы на территории закрытых рынков Аксайского района. Группы будут оперативно отрабатывать запросы предпринимателей, в том числе конкретные хозяйственные. Об это на совещании в Правительстве Ростовской области 28 апреля объявил губернатор Василий Голубев.

- Основная задача – принять меры по снижению социальной напряженности, обеспечить жителей области услугами торговли, не допустить ситуации, при которой множество людей останутся без работы, - заметил глава региона.

По всем оперативным вопросам с торговцами будут работать две антикризисные группы. В состав групп вошли юристы, сотрудники администраций Аксайского района и Ростова-на-Дону, областного департамента потребительского рынка, управления по взаимодействию с правоохранительными органами правительства региона и другие.

Губернатор поручил заместителям Виктору Гончарову и Александру Скрябину к 30 апреля разработать предложения по этапам решения проблемы. Среди прочих вопросов губернатор обратил внимание на разработку мер поддержки пострадавшим предпринимателям.

Также совещании рассмотрели варианты площадок для временного размещения оптовой торговли овощами и фруктами. Губернатор поставил задачу организовать ее работу с 1 мая.

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