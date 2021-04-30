ОМОН и военные стянули силы на «Овощной» рынок под Ростовом и разбили там палатку

На один из рынков приехали военные и ОМОН. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

На рынках под Ростовом-на-Дону после рейда остаются силовики. Более того на «Овощном» их усилили ОМОН и военные с техникой, а на территории разбили палатку. Об этом сообщили очевидцы — торговцы, которые пытались попасть на рынок.

Предприниматели уже не первый день собираются у рынка, требуя пустить их на арендованные ими площади и склады, открыть проезд для машин. Часть предпринимателей, которые собирались еще 28 апреля на встречу с представителями администрации Аксайского района заявили, что не видели официального документа, который запрещает им работать, поэтому выйдут торговать. Сейчас они не могут даже забрать из заблокированного рынка свой товар, зачастую скоропортящийся.

Военные и ОМОН усилили дежурство правоохранителей в среду. Позже в соцсетях появились кадры, где видно, что военные разбили на рынке палатку.

Напомним, сегодня уже четвертый день как предприниматели не могут торговать. 27 апреля прошел массовый рейд силовиков по четырем рынкам Аксайского района - «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». «Классик», чья законность работы была подтверждена документально, продолжил работу. Остальные рынки не функционируют.

Действия силовиков связывают с проверками по уголовному делу главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. И пока идут проверки, рынки стали недоступны продавцам и покупателям.

Растущую напряженность вокруг этого вопроса заметили в аппарате Президента: бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал донские власти решить вопрос в ближайшее время.

Созданные 28 апреля по указанию губернатора Василия Голубева две антикризисные группы ищут варианты для пострадавших торговцев. Так, 29 апреля было объявлено, что в мае торговлю перенесут на территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова.

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