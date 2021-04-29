Что происходит после рейдов на аксайских рынках: одни торговцы переедут на старый аэропорт, другие могут потерять работу

Предпринимателей попросили покинуть павильоны. Фото: Александр РОГОЗА

27 апреля силовики провели массовые проверки на четырех рынках в Аксайском районе. Торговлю назвали незаконной, а предпринимателей попросили покинуть павильоны. При этом многие из них говорят, что исправно платили аренду и налоги. Рассказываем, что происходит после рейдов на аксайских рынках, и что обещают власти.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Массовые рейды прошли на четырех рынках: «Классик», «Алмаз», «Атлант» и «Овощной. Утром во вторник правоохранители, в том числе ОМОН, пришли в 530 торговых объектов. По данным источника «КП» они проверяли все нормы — от миграционного законодательства до санитарных правил.

На рынках прошли массовые рейды. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону".

Как рассказал собеседник в правоохранительных органах, рейды связаны с уголовным делом главы Аксайского района. Его задержали еще в марте, а позже обвинили в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Как утверждает источник, чиновник был замешан и в махинациях в сфере торговли. Но это еще надо доказать.

Предполагают, что именно Аксайская администрация разрешила строить рынки, которые теперь называют незаконными. А причина проста — с чьей-то легкой руки объекты появились на муниципальной земле.

Силовики проверили более 500 объектов. Фото: читатель "КП-Ростов".

ПОЧТИ 500 ТОРГОВЦЕВ - БЕЗ БИЗНЕСА

По данным источника, торговля велась с нарушениями. А в соцсетях и СМИ поговаривали даже, что на рынке развернулся игорный бизнес, правда,официально эта версия не подтверждалась.

Всего правоохранители изучили документы у 1 600 сотрудников рынка. А 470 предпринимателей получили уведомления о том, что им придется закрыть павильоны, а, соответственно, и свой бизнес.

Но далеко не все торговцы нарушали нормы. Многие из них утверждают, что исправно платили налоги и аренду, а буквально за сутки лишились всего.

Тему в тот же день поднял уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Олег Дереза.

— Взять и просто выгнать людей на улицу, оставив их и семьи этих людей без средств существования это будет неправильно! Я знаю, что Борис Титов (уполномоченный при президенте — прим.ред.) уже заинтересовался этой проблемой! — высказался омбудсмен.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ?

29 апреля с предпринимателями встретился замгубернатора Игорь Гуськов. Уже известно, что торговую овощную площадку перенесут на территорию старого аэропорта. Для этого там начали строить всю инфраструктуру.

— Цель встречи – довести информацию до людей, что правительство области обеспокоено сложившейся ситуацией и предприниматели не оставлены со своими проблемами один на один, — прокомментировал замгубернатора.

Он добавил, что рынок «Классик» возобновил работу. С ситуациями торговцев «Алмаза» и «Атланта» власти будут разбираться в ближайшие дни.

Въезды и выезды перекрыли бетонными блоками. Фото: vk.com/rostovnadonu.

ЧТО ЖДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Владелец расположенного на «Атланте» веломагазина рассказал, что торговля фактически заморожена. Так, по его словам, все въезды и выезды на рынок полиция перекрыла бетонными блоками. Поскольку покупатели обычно приезжают на машинах, попасть на территорию они просто не могут.

— Я видел, как другие продавцы пытались убрать блоки, но людей разгоняют. Мы не можем перевезти товар в другую нашу точку. Власти говорят, что землю собственник рынка приобрел незаконно, но, а нам то что? Мы тут при чем? Многие оплатили аренду на месяц вперед. Кто вернет нам деньги? — говорит мужчина.

Пока для торговцев овощного рынка ситуация прояснилась, многие другие предприниматели — «в подвешенном состоянии».

Судьба бизнесменов фактически оказалась в руках властей. Так, по словам юриста Вагана Бегларяна, через суд люди едва ли чего-то добьются.

— Следует исходить из условий договоров торговцев с администрацией рынка. Скорее всего, они ничего не смогут сделать, это риски предпринимательства, — комментирует собеседник.

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