Торговцам рынка «Овощной» дали три дня на закрытие

Масштабные спецоперации под Ростовом в Аксайском районе начали вчера утром Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области рынок «Овощной» планируют закрыть в течение трех дней. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали сами продавцы.

Известно, что вчера, 28 апреля, походы к торговым рядам заблокировали силовики. После этого разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как сообщают очевидцы, из-за стычки кордоны на въездах только усилили.

Масштабные спецоперации под Ростовом в Аксайском районе начали вчера утром. Четыре крупных рынка оцепили более 3,5 тысячи правоохранителей. Операция в том числе была связана с расследованием дела главы местной администрации Виталия Борзенко. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

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