Бизнес-обмудсмен сравнил торговцев закрытых под Ростовом рынков с обманутыми дольщиками

Олег Дереза не считает правильным решением закрывать торговлю на заблокированных рынках Аксайского района. Фото: страница бизнес-омбудсмена в соцсети.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза призвал региональные власти сохранить рабочие места и бизнес легальных торговцев, которые пострадали после масштабного рейда силовиков 27 апреля. Бизнес-омбудсмен на своей странице в соцсети добавил, что о ситуации уже знает уполномоченный при президенте Борис Титов.

— Действия силовиков понятны, я бы и сам так поступал — надо прекратить финансовый поток (речь идет о нелегальном доходе, - ред.). Но, честно говоря, мне непонятна пока позиция властей. Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти, все на это смотрели. Хотя этого же элементарно проверяется! Чем эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков? — отметил Дереза.

Уполномоченный по правам предпринимателей считает, что, несмотря на предложение властей предпринимателям поработать на рынках и ярмарках Ростова, это не решит проблему.

— Нет в Ростове мест, куда можно вместить такое количество торгующих, к тому же нельзя забывать про трафик. Все стороны и ветви власти должны сесть за стол переговоров и выработать решения, позволяющие людям не потерять свои рабочие места. Для власти это проверка на зрелость... Тут надо просто взять и помочь, — пишет бизнес-омбудсмен.

Добавим, замглавы администрации Ростова по экономике Светлана Камбулова в свою очередь предложила перенести торговые точки пострадавших предпринимателей Аксайского района на рынки и ярмарки Ростова — предоставляется 9 тысяч мест.

Напомним, рынкам «Атлант», «Алмаз» и «Овощной» пришлось приостановить работу после масштабного рейда с участием почти 4 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ. Пока продолжит работу только рынок «Классик», чья правомерность работы не вызывает сомнений.

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