Предпринимателям закрытых под Ростовом рынков обещают предоставить 9 тысяч рабочих мест

На время проверок предпринимателям предоставят места на рынках и ярмарках Ростова. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростове-на-Дону найдется место для работы предпринимателей, которые трудились на закрытых 27 апреля рынках Аксайского района. Эта мера предлагается на время проверок силовиков. Об этом в ходе брифинга сообщили директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова и заместитель главы администрации Ростова по экономике Светлана Камбурова.

- Правоохранительными и надзорными органами ведутся проверочные мероприятия на торговых площадках Аксайского района, – рассказала Ирина Теларова. – Стоит отметить, что только одна из данных площадок - «Классик» - имеет статус розничного рынка, и сегодня ожидается возобновление его полной деятельности. Торговые площадки «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз» и «Строительный», «Овощной» не имеют статуса.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, департамент потребительского рынка, администрации Ростова и Аксайского района консультируют предпринимателей, которые работали на этих рынках.

- Кроме того, мы организовали телефоны горячих линий, по которым хозяйствующие субъекты смогут задать вопрос, касающейся их деятельности в сложившихся условиях, - сообщила Ирина Теларова. - Совместно с администрацией Ростова-на-Дону мы также обеспечили поиск альтернативных площадок для осуществления своей торговой деятельности. Тем более что у нас в городе и области достаточно развития торговая инфраструктура.

- Мы проанализировали ситуацию в сфере потребительского рынка на территории Ростова-на-Дону, - объяснила Светлана Камбулова. – Город сегодня готов предоставить свободные торговые места на территории девяти рынков города и также на территории восьми земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых возможна организация постоянно действующих ярмарок. Сегодня таких мест мы можем предложить более 9000. Подробный перечень всех площадок с контактными телефонами организаторов мы разместим на сайте администрации города и направим в Аксайский район.

Телефоны горячих линий для предпринимателей:

- департамент потребительского рынка Ростовской области: 8(863) 240-26-44;

- администрация Ростова-на-Дону - 8-989-712-30-99;

- Аксайский район – 8(86350) 4-39-58.

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