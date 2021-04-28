Предприниматели рынков, закрытых под Ростовом потребовали пустить их на рабочие места

Предприниматели закрытых 27 апреля в ходе рейда силовиков рынков под Ростовом-на-Дону потребовали от властей разрешения вернуться к работе. Сегодня на собрании они встретились с и.о. главы администрации Аксайского района Константином Доморовским, - сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По неуточненным данным, на территории одного из рынков собралось около 1000 предпринимателей, и в ходе встречи с представителями власти торговцы заявили о возможной массовой забастовке с перекрытием трассы М-4 «Дон».

В ответ на свое требование предприниматели получили ответ, что на время оперативных мероприятий, им будут предоставлены места на рынках и ярмарках Ростова-на-Дону. Консультации в телефонном режиме проводят в департаменте потребительского рынка области, администрации Ростова и Аксайского района.

Известно, что по итогам собрания было решено создать инициативную группу из предпринимателей для ведения конструктивного диалога с властью.

Также представителей торговли на рынках на въезде в Ростов уже поддержал донской уполномоченный по правам предпринимателей Олег Дереза.

Напомним, во вторник, 27 апреля, в ходе оперативных мероприятий были оцеплены четыре крупных рынка в Аксайском районе - «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Предпринимателям вручили листовки с сообщениями о том, что рынки закрываются.

Как ранее писала «КП-Ростов –на-Дону», рейды связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Его подозревают в махинациях, связанных, в том числе, и со сферой торговли.

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