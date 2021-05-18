Ростовский "НЕЧеркизон": Как арест главы района лишил бизнеса и работы тысячи человек

Теперь рынок выгляди так. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Четыре больших рынка в Ростовской области процветали 20 лет. Но в конце апреля нынешнего года их вдруг объявили незаконными, торговать запретили. Как так вышло, и куда теперь деваться коммерсантам, где закупаться свежими овощами - дешевыми товарами людям, разбиралась «Комсомолка».

Аксайский рынок. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА И ОДИН ДЕНЬ

Аксайский район на Дону славился далеко за пределами региона. С хорошими дорогами, ухоженными домиками с палисадниками, наполненной казачьим колоритом уютной станицей Старочеркасской. В поселок Рассвет с прекрасной школой, образцовым кадетским казачьим корпусом, возили на экскурсии гостей высших чинов, даже Владимир Путин тут был - хвалил за высокий уровень сельской жизни. Сам город Аксай - прекрасный образец небольшого сытого и ухоженного южного провинциального городка.

А еще Аксайский район всегда был известен своими огромными рынками - «Овощным», «Алмазом» и рынком бытовых товаров «Атлант», расположенными вдоль федеральной трассы на въезде в Ростов. В выходные, да и в будни, сюда съезжались сотни людей из ближайших городов, чтобы закупить все необходимое для дома, для семьи, для мелкой розничной торговли. Вот эти-то рынки, говорят, и подвели главу администрации Аксайского района под уголовное дело.

Район наполнен казачьим колоритом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все началось 12 апреля 2021 года, когда в одном из санаториев Кисловодска сотрудники ФСБ прервали отдых главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. На следующий день его арестовали по подозрению в коррупции и отправили в СИЗО на время следствия.

Для местных это стало полной неожиданностью, ведь чиновник руководил районом с 1994 года! Крепкий хозяйственник, образец для всех, родился тут, в Ростовской области, в семье строителей, по первой специальности - каменщик. Словом - человек из народа, к тому же - примерный семьянин: женат, вырастил двух взрослых дочерей, уже есть внуки.

Через пару недель в район арестованного «человека из народа» нагрянули проверки. 27 апреля четыре местных рынка (а это около 100 гектаров земли - ред.) оцепили силовики, въезды заблокировали бетонными блоками. Почти четыре тысячи омоновцев и полицейских сутки удерживали рыночные рубежи от волнующихся коммерсантов пока шли проверки - надзорные комиссии изучали соблюдение всех норм законодательства - от СанПИНов до разрешений на работу у трудяг-мигрантов. Выписали сотню штрафов, изъяли документы… Никто не знал, смогут ли вернуться на рабочие места на следующий день. Масштабы бедствия люди на тот момент не осознавали.

В рейдах участвовали тысячи силовиков. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«АЛМАЗНЫЕ» ЯБЛОКИ И КАСТРЮЛЬКИ С «АТЛАНТА»

Что известно о закрытых рынках? По «Овощному» и «Алмазу» можно было разъезжать на машине, покупать мандарины и яблоки из окна. Цены в разы дешевле розничных, не два-три кило, а ящик фруктов за те же деньги, еще и торговаться можно было, как это принято на юге.

Бывали стычки между самими торговцами, или с силовиками, бывали облавы на мигрантов. Но что рынок незаконный – об этом местные не слышали, а полиция не сообщала ни разу за последние 20 лет.

То же и на «Атланте» - там в павильонах торговали посудой, текстилем, товарами для дачи, охоты и рыбалки, игрушками, свадебными принадлежностями и прочим. «Атлант» стоял за схожим рынком-соседом «Классик». Вот только «классические» торговали под крылом другого владельца, может потому их беда миновала.

- Приезжайте к нам, как и раньше, если помните, где расположен наш павильон, - зазывает поставщица мелких стройматериалов Марина. - Мы работаем, мы на другой земле… А закрыли только «бабаевских».

Покупателей на рынок не пускают. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

Здесь надо представить важную фигуру - ростовского бизнесмена Карима Бабаева. По версии следствия, глава мог состоять в преступной группе, которая действовала с 2000 года, был ее «крышей». Силовики считают, что участники группы незаконно владели шестью земельными участками из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Организатором преступного сообщества следователи считают бизнесмена, который сразу после начавшейся на рынках операции силовиков подался в бега (по предварительным данным, скрывается в Азербайджане). По делу проходят его сыновья, являющиеся совладельцами его многочисленных фирм.

По версии следствия, чиновник провернул большую махинацию, в результате которой муниципальные сельскохозяйственные земли стали частной собственностью семьи коммерсанта (но это еще предстоит доказать, - прим. автр.). На бывших полях выросли рынки. Мелкие предприниматели арендовали участки, строили за свои деньги магазины, регистрировались как ИП в Минюсте, платили зарплаты продавцам, охранникам и грузчикам. А еще исправно отчисляли налоги, проходили проверки госпожнадзора и прочих ведомств. Выглядело все законно. Но были и другие доходы, которые мимо казны, как утверждает следствие, шли в карман Бабаевых. По самым скромным подсчетам ущерб, причиненный государству, составляет 600 миллионов рублей.

- А где же вы были раньше? - не понимает внезапности решений силовиков член инициативной группы от пострадавших коммерсантов Олег Морковкин. - Почему принимали наши налоги? Почему не закрывали рынки? Ведь все эти годы мы изо всех жил тянулись, чтобы выстроить бизнес, платили большую аренду, брали кредиты на товары!

Но ответов на эти вопросы пока нет. Рынки закрыты по решению суда на время следствия.

Тысячам продавцам пришлось уйти с насиженных мест. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО…

Версии внезапного ареста главы и закрытия рынков звучат разные. От происков конкурентов и предела рыночного бизнеса в регионе, до того, что «алмазные» земли присмотрели под крупномасштабную застройку… Правоохранители молчат, отправляют журналистов и недовольных ждать решения суда. Но что делать тысячам людей, оставшимся без работы?

По словам правозащитника Александра Хуруджи, 15 тысяч предпринимателей лишились бизнеса, еще около десяти тысяч наемных сотрудников – зарплат и работы.

- Надо искать выход. Нельзя было так внезапно все закрывать, нужно было дать разумное время на изменение логистики, должен быть переходный период, дающий предпринимателям возможность распродать товар, оценить вложения в строительство магазинов, - говорит Хуруджи. - Нам необходим федеральный закон о реновации рынков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза ситуацию, в которую попали торговцы с закрытых Аксайских рынков, сравнивает с проблемой обманутых дольщиков.

- У нас не «Черкизон», - подчеркивает Дереза. - Люди десятилетиями торговали. Надзорные ведомства, все ветви органов власти на это смотрели. И все было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля. Честно говоря, я даже не представлял всех масштабов бедствия. Не думал, что рядом с миллионным городом могут существовать огромные незаконные рынки, где идет финансовый поток, необлагаемый налогом. Но чем тогда эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков? Ведь государство взяло на себя ответственность за их квартиры, потому что годами на всех уровнях власти закрывали глаза на то, что горе-строители рыли котлованы, строили без документации, а иногда - просто давали рекламу и собирали с людей деньги под несуществующие дома. Как говорится - найдите несколько отличий! Я их особо не вижу. Взять и просто выгнать людей на улицу, оставив без средств к существованию – это же неправильно! Поэтому я призываю все стороны и ветви власти сесть за стол переговоров и выработать решения, позволяющие людям не потерять свои рабочие места.

На новом рынке пока не многолюдно. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ОФИЦИАЛЬНО

Предоставлены торговые площади в других местах

Глава Ростова Алексей Логвиненко готов помогать потерпевшим и предлагает предпринимателям торговать в других местах, законных.

- На 6 мая 2021 года в городе 8 676 свободных торговых мест, в том числе, 4 675 мест на 9 рынках, 2 111 мест в 3 торговых комплексах, 1 121 место на 3 постоянно действующих ярмарках, 769 мест на 6 земельных участках, находящихся в частной собственности, и предназначенных для размещения постоянно действующих ярмарок, - перечислил глава ростовской администрации. – С руководителями управляющих компаний рынков, собственниками земельных участков достигнута договоренность о предоставлении торговых мест предпринимателям на льготных условиях.

Есть свободные площади у торговых центров общей площадью больше 3 тысяч квадратных метров.

Вопрос с торговцами овощного рынка «Алмаз» власти решили – предоставили им площадки старого аэропорта. При этом цены на товары, овощи и фрукты не выросли – остались на привычном для этого сезона уровне.

Но бизнесмены не хотят покидать насиженные места и пишут во все инстанции письма и обращения.

КОНКРЕТНО

Уголовные дела возбуждены по четырем статьям УК РФ: 210-й - «организация преступного сообщества или участие в нем», 159-й – «мошенничество», 285-й – «злоупотребление должностными полномочиями», 174.1 – «отмывание денег».

На рынке весь день работают силовики. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Рынки в России любят не от хорошей жизни»

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»:

- Рынок - это индикатор положения дел в экономике. Чем ниже доходы людей, чем тяжелее жизнь, тем популярнее и нужнее становятся рынки. Ведь одежду, продукты и другие товары хорошего качества на рынках зачастую можно купить гораздо дешевле, чем в магазинах. Поэтому в нашей стране, особенно в нынешнее кризисное время, роль этой формы торговли очень велика. Рынки в России любят не от хорошей жизни.

Поэтому очень важно, чтобы рынки у нас сохранились. Да, у них немало проблем: уход от налогов, торговля подпольными товарами... Эти проблемы нужно решать, но очень важно, чтобы власти не действовали одними запретами и не вели себя, как слон в посудной лавке. Ведь и без всякого административного давления рынков у нас становится все меньше. Вспомните: в 90-х годах вся торговля шла через рынки. Цивилизованной торговли еще не было, а у людей стало больше денег, они хотели хорошо одеваться, появилась возможность возить товары из Турции и Китая. Потом появились крупные торговые сети, интернет-магазины - они выдавили многие вещевые рынки. Но все равно эта форма торговли продолжает существовать, и не только в России. И продуктовые, и вещевые рынки до сих пор не «умерли» даже в развитых странах - значит, спрос на них есть. А в бывших южных республиках СССР, Турции, Иране и многих других странах Азии рынки были, есть и будут всегда. Мы в этом отношении ближе к Востоку, чем к Западу, рынки - это часть и нашей культуры тоже.

К тому же рынки дают возможность не только сэкономить на покупках: для многих россиян это единственная возможность заработать. Например, обычный крестьянин не может продавать свой товар торговым сетям: им проще работать с крупными производителями сельхозпродукции. А промежуточного звена - посредников, которые скупали бы продукцию у крестьян и продавали ее крупным сетям - у нас не сложилось. Куда деваться мелкому фермеру? Вот и вынуждены крестьяне ехать в крупные города и продавать фрукты-овощи на рынках - по-другому им не выжить. Я живу в Подмосковье и летом иногда хожу на такие рынки. Там отличная картошка, редиска, помидоры, яблоки, выбор колоссальный, а цены намного ниже, чем в магазинах.

Такая же ситуация с вещевыми рынками. Далеко не все люди вписались в современную экономическую реальность, а им надо выживать, кормить семью. Вот они и продают до сих пор на рынках одежду из Турции, Китая, Вьетнама, зачастую неплохого качества и недорого.

Так что рынки в России – это благо и для продавцов, и для покупателей. Поэтому для государства важно дать рыночным торговцам не только кнут, но и пряник - создавать условия, чтобы им было выгодно работать официально, платить налоги. Хорошо, что в России уже многое для этого делается. Например, появилась возможность работать, как самозанятый - никакой бюрократии, налоги небольшие, обычный торговец на вещевом рынке может платить государству всего 4%. Самозанятые имеют право на налоговый вычет, в прошлом году многим из них полагалась помощь от государства. И это работает: уже сейчас львиная доля торговцев на вещевых и колхозных рынках - либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. Постепенно все больше торговцев станут выходить из тени, и рынки у нас будут все более цивилизованными.

А В ЭТО ВРЕМЯ «Как в Европе»: Предприниматели сняли фильм о закрытых в Аксайском районе рынках

Тем, кто продавал овощи и фрукты, можно сказать, повезло, если это слово вообще уместно в данном контексте. Люди смогли перевезти фуры с товаром на территорию старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Именно там власти выделили место для продавцов с закрытых торговых площадок.

А вот для остальных переезд - невыполнимая задача (подробности)

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