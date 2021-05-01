"Сейчас уйдем, а кому будет лучше?": Что думают торговцы рынков "Алмаз" и "Овощной"

Рынки закрыты для торговли, а предприниматели терпят убытки. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

С 27 апреля на территории трех рынков силовики проводят обыски. "Алмаз", "Оптовый" и "Атлант" сейчас закрыты для торговли. Продавцы терпят убытки, а горожане не могут купить нужной продукции.

В рейдах участвовали тысячи силовиков. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

"МНОГИЕ ДУМАЛИ ЗАРАБОТАТЬ ПЕРЕД МАЙСКИМИ"

Водитель огромного большегруза, пытается развернуть свой десятитонный грузовик на узкой гравийной дороге. Впереди еще сложный выезд на забитую трассу. Выбора нет, приходиться крутиться и лавировать между брошенными автомобилями, нужно успеть вывезти товар пока он не испортился.

- Мы приехали 27 апреля не успели развернуть толком торговлю, как начался полицейский рейд. Уже который день тут сидим, людей совсем нет, продаж тоже. У нас морковка и капуста, сейчас жарко днем, овощи быстро портятся, - рассказывает Вадим предприниматель. - Попробуем отвезти товар в другое место, а то вообще прогорим.

Люди признаются: товар портится. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

На "Овощном" рынке все еще можно встретить торговцев, но это, как правило, оптовики которые продают овощи прямо с фур. У них сейчас не лучшие времена, многие думали заработать перед майскими праздниками, поэтому закупили товара впрок.

- У людей будут праздники 10 дней, все бы приехали и закупили овощей и фруктов к столу. Теперь горожанам придется есть "пластмассовые" продукты из супермаркета, - рассказывает Ануш. - В Интернете пишут, что нас давно нужно было согнать, сейчас уйдем, а кому будет лучше? Вот стоит картошка за 25 рублей килограмм, зайдите в любой супермаркет Ростова, там эта цена будет уже 50 рублей.

Покупателей на рынок не пускают. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 апреля на рынки "Алмаз" и "Атлант" наведалась полиция, потом приехали военные. На рынке поговаривают, что силовикам поступила информация о том, что на территории рынка "Алмаз" проживают нелегальные эмигранты, работают бордели, ведется торговля наркотиками и оружием. При проведении рейда также были проверены торговые площади, а хозяевам тех павильонов, кто не имел права на торговлю, выписали постановления о приостановлении деятельности.

"НИЧЕГО НЕ ПРОДАЕМ, ПРОСТО ЖДЕМ"

- Вот все говорят про оружие, наркотики и нелегальных эмигрантов. У нас на территории рынка есть охрана, даже пункт казачьей дружины есть, - рассказывает Фархат. - Не спорю, у многих продавцов вид потрепанный, они работают много. Конечно, есть граждане без регистрации, но они и не прячутся, им идти некуда - они живут тут. Нам говорят у вас тут мусор. Ну, конечно, он будет! Овощи никто не берет, они портятся вот и складываем их возле дороги. Зачем проводить такие рейды, перекрывать движение, людей пугать? Все это длится уже пятый день. Нам просто сказали искать новое место, что будет тут не понятно.

Полиция дежурит на территории рынков. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

СТОИТ ЗАПРЕТ, А АРЕНДА КАПАЕТ

Администрация Ростова-на-Дону уже подготовила новую площадку для торговли, пока идут проверки рынков. Планируется устроить ярмарку на территории бывшего аэропорта, что на проспекте Шолохова. Продавцам "Овощного" и "Алмаза" эта перспектива не нравится. Товар из закрытых павильонов придется перевозить, а это лишние траты. К тому же, многие предприниматели все еще платят за аренду площади, хотя торговать там уже нельзя.

- Думаете к нам только из Ростова приезжают за товаром? К нам едут люди со всей области. Место очень сильно влияет на продажи, - сокрушается еще одна бизнесвумен Валентина Петровна. - Я работаю уже 15 лет в сфере торговли, и все это время рынок меняется. Лет пять назад, люди покупали продукты в супермаркетах: там был выбор и цена приемлемая. Но сейчас я вижу как многие посетители магазинов, возвращаются за покупками на рынок. А если мы будем кочевать, то опять потеряем клиентов.

Пробки в округе уже стали привычным делом. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего на рынке трудятся около 9 000 предпринимателей, полицейские проверили более 500 торговых объектов, 1800 транспортных средств. По итогам проверки, было составлено 470 протоколов о приостановлении предпринимательской деятельности. В операции принимали участие от 3500 до 5000 сотрудников разных силовых ведомств.

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