Из-за закрытия рынков в Ростове взлетели цены на овощи и фрукты

Продавцы объяснили, с чем это связано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону обратили внимание, что в последние несколько дней в городе резко подорожали фрукты и овощи. Не некоторые товары ценники подскочили почти на треть. Обеспокоенные горожане стали задаваться вопросом, почему так произошло. Народные эксперты не исключают: причина тому недавние события на крупных рынках.

- Захожу в небольшой ларек на Северном районе, где уже давно покупаю овощи. Вижу, что огурцы, которые раньше стоили 180 рублей, теперь - 230, - говорит ростовчанка Юлия. - Те, которые были подороже, сейчас продают вообще по 250 рублей.

По ее словам, тоже самое происходит и другими товарами. Подорожали помидоры, редис, лук, яблоки и зелень. Продавец рассказал девушке, что это связано с закрытием рынка "Овощной". Владельцы небольших точек в городе больше не могут закупать там продукты, им приходится искать другие места, где, кстати, по цепочке тоже подняли цены.

- Мне сказали, что дальше ценники могут поднять еще больше, так как пока не отлажена новая система. Все будет, как прежде, только когда мелкие предприниматели вновь почувствуют стабильность, - добавила ростовчанка.

Правда, не исключено, что подорожание просто совпало с предпраздничными днями - в такие дни ценники взлетают весьма ощутимо.

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