Это временное решение, так как на выделенной территории планируется другая застройка Фото: сайт правительства РО

В Ростове на территории старого аэропорта начала работу торговая овощная площадка. Ее временно перенесли из Аксайского района. Уже оборудовано 75 мест, всего их будет около 1 400. Об этом сообщает сайт правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

По слова чиновника, это временное решение, так как на выделенной территории - почти 245 тысяч кв. метров - планировалась другая застройка. Площадка частично оснащена необходимой инфраструктурой, есть водоснабжение и электричество. Кроме того, там же проводят мероприятия по поддержке предпринимателей и встречи с инициативными группами торговых комплексов.

Виктор Гончаров подчеркнул, что власти сделали все возможное для того, чтобы жители региона могли приобретать продукты в доступном месте и по приемлемым ценам.

Ранее стало известно, что донская столица может предоставить пострадавшим торговцам 9 тысяч свободных торговых мест на девяти рынках и восьми земельных участках. Ситуацию накануне также прокомментировал губернатор Василий Голубев.