Василий Голубев прокомментировал ситуацию с рынками в Аксайском районе

Губернатор рассказал о том, как власти поддерживают пострадавших предпринимателей

Ситуация на рынках в Аксайском районе находится под постоянным контролем властей. Уже создали антикризисные группы, также рассматриваются возможные варианты поддержки пострадавших. Об этом в эфире программы «Дон-ТР» заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Принципиальная задача органов власти в Аксайском районе, в Ростове и, конечно, правительства Ростовской области - найти решения в поддержку добросовестных предпринимателей. Нужно минимизировать последствия или потери, которые возникли, поэтому мной даны поручения экономическому блоку отработать возможные варианты поддержки, если это соответствует бюджетному кодексу нашей страны, - сказал Василий Голубев.

Также глава региона добавил, что с предпринимателями сейчас работают не только антикризисные группы и юристы, но и представители правительства, в том числе оба первых заместителя губернатора.

- Продолжаем работы по остальным рынкам и торговым территориям. Все меры должны быть приняты в соответствии с законом, и в этом смысле мы проводим постоянные консультации, в том числе с правоохранителями. Кроме того, предлагаем управляющим компаниям брать на себя возможные вопросы, связанные с организацией рынков, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Масштабные спецоперации в Аксайском районе начали 27 апреля. Тогда полиция оцепила сразу несколько крупных рынков. Непростая ситуация сохраняется уже несколько дней. Накануне объявили, что площадку для торговли теперь могут развернуть в Ростове на территории старого аэропорта. Сейчас расследование ведет прокуратура.