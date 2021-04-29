Прокуратура начала проверку в связи с ситуацией на четырех рынках Аксайского района

Сейчас на территории перекрытых рынков вести торговлю запрещено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с ситуацией на четырех рынках Аксайского района - «Овощном», «Строительном», на «Алмазе» и «Атланте». Об этом сегодня, 29 апреля, информировала пресс-служба ведомства.

- Сейчас проводится проверка исполнения требований законодательства на территории Аксайского района. Для соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности будут приняты все необходимые меры, - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре открыли «горячую линию» для тех, чьи права были нарушены. Звонки принимают с 9 до 18 часов по телефону 8(863)-210-55-99, а также с 18 до 20 часов по номеру 8(928)279-55-21.

Масштабные спецоперации в Аксайском районе начали 27 апреля. Тогда более 3 тысяч правоохранителей оцепили сразу несколько крупных рынков. Непростая ситуация сохраняется уже несколько дней.

Накануне чиновники объяснили продавцам, что сейчас в перекрытых зонах вести деятельность запрещено. Помочь предпринимателям должны специально созданные антикризисные группы. Известно, что площадку для торговли планируют теперь развернуть в Ростове на территории старого аэропорта.