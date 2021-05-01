Новости Ростова-на-Дону на 1 мая 2021: названа точная причина закрытия аксайских рынков

Главные события города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 1 мая 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала всю информацию о событиях города и области.

Отреставрированный колокол вернули на стелу комплекса «Воинам-освободителям Ростова». Напомним, в прошлом году колокол сорвало из-за сильного ветра. В результате он получил серьезные повреждения — сейчас они устранены.

В прокуратуре назвали причину закрытия рынков в Аксайском районе. По данным ведомства, есть данные, что нарушены нормы земельного, налогового, санитарно-эпидемиологического законодательства. Ситуацию прокомментировал и губернатор области Василий Голубев. По его словам, власти отработают возможные варианты поддержки торговцев рынков.

Синоптики предупредили о сложной погодной обстановке. Так, 1 и 2 мая на донскую столицу надвигается туман. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.