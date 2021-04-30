В Ростове на стелу мемориала вернули отреставрированный колокол

Колокол полностью привели в порядок Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

На стелу мемориального комплекса «Воинам-освободителям Ростова» вернули полностью отреставрированный колокол с датой окончательного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили власти донской столицы.

В прошлом году колокол сорвало со стелы из-за сильного ветра. Тогда он получил серьезные повреждения. Работы по восстановлению этого элемента скульптурной композиции вели в течение семи месяцев. Теперь он занял почетное место на звоннице.

Также сейчас памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, приводят в порядок больше тысячи спасателей и пожарных. Всего под присмотром сотрудников экстренных служб находятся свыше 70 монументов и захоронений.