"Все под снос! Никто вам ничем не обязан!": торговцев ростовских рынков заставляют разбирать ларьки

Людям предложили другой участок. Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону не утихают страсти вокруг нескольких крупных рынков. После того, как полиция и силовики провели там рейды, торговля остановилась. Возмущенные продавцы, некоторых из которых работают в сфере более 10 лет, попытались понять, когда ряды откроют для покупателей. Как выяснилось, вести предпринимательскую деятельность на территории рынков нельзя по решению суда.

Накануне, 30 апреля, к владельцам ларьков на "Овощном" прибыл сотрудник полиции. Мужчина в форме, с документом в руках сообщил собравшимся, что торговать будет запрещено до устранений нарушений законодательства.

- Все имущество будет под снос. Либо забирайте и вывозите, - сказал сотрудник МВД.

На это последовал закономерный вопрос: "Нам ведь должны хоть что-то компенсировать?"

- Обращайтесь к вашей администрации. С кем вы заключали договора аренды, к тем и обращайтесь. Ни полиция, ни город, никто вам ничем не обязан, никто вам ничего не сделает. Судом признана деятельность незаконной.Хотели бумагу увидеть - вот она. С завтрашнего дня здесь будет Роспотребнадзор. Любая реализация - будем писать протоколы. Я предупредил, - огорошил предпринимателей сотрудник.

Он добавил, что единственный способ отстоять свою правоту - подать частную жалобу.

Стоит сказать, что предпринимателям, которые больше не могут работать на рынке "Овощной", власти предложили перенести торговые точки на территорию старого аэропорта. Некоторые уже начали переезжать. Сложнее всего тем, у кого огромные магазины площадью в несколько сотен квадратных метров. Напомним, крупнейшие рынки Ростова закрыли 28 апреля.

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По словам сотрудника веломагазина, клиентов нет уже два дня, аренда оплачена на месяц вперед, а перевезти товар на другую точку невозможно, так как все проезды закрыты (подробнее)