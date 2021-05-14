«Как в Европе»: Предприниматели сняли фильм о закрытых в Аксайском районе рынках

Никто не знает, откроют ли крупнейшие рынки после следствия или нет Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице не утихают страсти, разгоревшиеся после закрытия трех крупнейших рынков. Они процветали 20 лет. Но в конце апреля нынешнего года их вдруг объявили незаконными, торговать запретили.

По мнению экспертов, десятки тысяч людей остались без работы. Это – предприниматели, которые арендовали там участки для торговых точек, и работники рынка: продавцы, охранники, мастера чистоты и так далее.

Тем, кто продавал овощи и фрукты, можно сказать, повезло, если это слово вообще уместно в данном контексте. Люди смогли перевезти фуры с товаром на территорию старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Именно там власти выделили место для продавцов с закрытых торговых площадок.

А вот для остальных переезд - невыполнимая задача. Ведь на рынках стоят не палатки, а большие магазины с большим количеством товара.

ЭТО НЕ "ЧЕРКИЗОН"

А недавно в сети стали появляться сравнения донских рынков с московским «Черкизоном». Но сами предприниматели с этим крайне не согласны.

- Мы все платили налоги, регистрировались в минюсте, постоянно проходили проверки на предмет пожарной безопасности и так далее. То есть все про нас знали. Более того, никто не продает товар с асфальта. У людей – хорошие современные магазины с онлайн-кассами, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» член инициативной группы Олег Морковкин. - Это вам точно не "Черкизон".

Более того, как говорят торговцы и некоторые эксперты, донские площадки можно даже сравнить с европейскими аутлетами – на этих заморских рынках продают даже брендовый товар. Такие базары во многих странах являются даже местной достопримечательностью.

Чтобы отстоять честь донских закрытых рынков, предприниматели сняли короткометражный документальный фильм об «Алмазе», «Атланте» и «Овощном».

- Кадры красивые. Видно, что наши рынки не хуже аутлетов. Все чисто. Аккуратно. Много стекла, воздуха, правильной красивой геометрии, - рассказал «Комсомолке» местный бизнесмен Игорь Обрамченко.

Предприниматели использовали для съемки квадрокоптер, так что с высоты отлично видно, что рынки, действительно, достойные. К слову, размеры торговых павильонов на них достигали 700 квадратных метров. А в специализированных магазинах были представлены тысячи наименований единиц товаров.

Раннее «КП-Ростов» сообщала, что закрытие рынков связано с уголовным делом, возбужденным в отношении главы администрации Аксайского района. Чиновника подозревают в том, что он помог осуществить незаконную приватизацию муниципальных земель сельскохозяйственного назначения. Однако так это или нет, еще предстоит доказать в суде.

Информации о том, когда откроют рынки и откроют ли вообще, пока нет.

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