Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 10:04

«Как в Европе»: Предприниматели сняли фильм о закрытых в Аксайском районе рынках

В документальной короткометражке они показали, что донские базары не уступают по красоте заграничным аутлетам
Анна ШИЛЯЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Никто не знает, откроют ли крупнейшие рынки после следствия или нет

Никто не знает, откроют ли крупнейшие рынки после следствия или нет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице не утихают страсти, разгоревшиеся после закрытия трех крупнейших рынков. Они процветали 20 лет. Но в конце апреля нынешнего года их вдруг объявили незаконными, торговать запретили.

По мнению экспертов, десятки тысяч людей остались без работы. Это – предприниматели, которые арендовали там участки для торговых точек, и работники рынка: продавцы, охранники, мастера чистоты и так далее.

Тем, кто продавал овощи и фрукты, можно сказать, повезло, если это слово вообще уместно в данном контексте. Люди смогли перевезти фуры с товаром на территорию старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Именно там власти выделили место для продавцов с закрытых торговых площадок.

А вот для остальных переезд - невыполнимая задача. Ведь на рынках стоят не палатки, а большие магазины с большим количеством товара.

ЭТО НЕ "ЧЕРКИЗОН"

А недавно в сети стали появляться сравнения донских рынков с московским «Черкизоном». Но сами предприниматели с этим крайне не согласны.

- Мы все платили налоги, регистрировались в минюсте, постоянно проходили проверки на предмет пожарной безопасности и так далее. То есть все про нас знали. Более того, никто не продает товар с асфальта. У людей – хорошие современные магазины с онлайн-кассами, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» член инициативной группы Олег Морковкин. - Это вам точно не "Черкизон".

Более того, как говорят торговцы и некоторые эксперты, донские площадки можно даже сравнить с европейскими аутлетами – на этих заморских рынках продают даже брендовый товар. Такие базары во многих странах являются даже местной достопримечательностью.

Чтобы отстоять честь донских закрытых рынков, предприниматели сняли короткометражный документальный фильм об «Алмазе», «Атланте» и «Овощном».

- Кадры красивые. Видно, что наши рынки не хуже аутлетов. Все чисто. Аккуратно. Много стекла, воздуха, правильной красивой геометрии, - рассказал «Комсомолке» местный бизнесмен Игорь Обрамченко.

Предприниматели использовали для съемки квадрокоптер, так что с высоты отлично видно, что рынки, действительно, достойные. К слову, размеры торговых павильонов на них достигали 700 квадратных метров. А в специализированных магазинах были представлены тысячи наименований единиц товаров.

Раннее «КП-Ростов» сообщала, что закрытие рынков связано с уголовным делом, возбужденным в отношении главы администрации Аксайского района. Чиновника подозревают в том, что он помог осуществить незаконную приватизацию муниципальных земель сельскохозяйственного назначения. Однако так это или нет, еще предстоит доказать в суде.

Информации о том, когда откроют рынки и откроют ли вообще, пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донской губернатор объяснил, почему власти внезапно закрыли крупные ростовские рынки

По словам Василия Голубева, решение было продиктовано законом (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ