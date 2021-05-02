Донской губернатор объяснил, почему власти внезапно закрыли крупные ростовские рынки

Прямо сейчас коммерсанты спешно переезжают на новое место. Фото: Селимов Артур

Вот уже несколько дней не утихают страсти вокруг закрытия крупнейших рынков Ростова и области. Сотни предпринимателей после рейдов правоохранителей фактически остались без работы. Власти в один момент объявили торговлю там незаконной, предложили растерянным людям альтернативные места для продолжения коммерческой деятельности. Однако у всех оставался один главный вопрос: почему рынки закрыли буквально за один день, не предупредив владельцев торговых точек?

В эфире передачи на местном телеканале губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что решение было продиктовано буквой закона.

- Рынки действительно работали с 2000-х годов. Во-первых, меняется законодательство, правила землепользования. Неточности, конечно, могут быть. Поэтому требуется уточнение, в том числе касающееся в целом рынков и индивидуальных павильонов, - отметил глава области.

Василий Юрьевич добавил, что власти стараются минимизировать временные трудности предпринимателей. Созданные антикризисные группы находятся в постоянном взаимодействии с коммерсантами.

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