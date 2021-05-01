У футболиста «Ростова» случилось пополнение в семье

Игрока поздравил Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

У одного из футболистов «Ростова» сегодня, 1 мая, случилось пополнение в семье. Со знаменательным событием игроки и тренер донской команды поздравляют Хайтана Алеесами. Фотографии счастливого спортсмена с одноклубниками опубликовали на официальной странице «Ростова» в социальных сетях.

В пресс-службе отметили, что у 30-летнего защитника родился сын. Его супруга находится в родной Норвегии пока отец малыша играет в российском чемпионате. Футболиста уже поздравил наставник «желто-синих» Валерий Карпин. Тренер, как никто другой знает, что значит дети, ведь сам воспитывает двух маленьких дочек.

Напомним, Хайтан Алеесами пополнил донскую команду осенью этого года во время большой перестройки состава. Кроме того, он является действующим игроком сборной Норвегии.

Хайтан с супругой. Фото: соц. сети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игра "Ростов" - "Тамбов" 2 мая: как пройдет матч 28-го тура РПЛ

По словам спортивного аналитика, донская команда показывает плохую игру и может пропустить от слабейшего клуба России (подробнее)