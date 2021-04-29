Игра "Ростов" - "Тамбов" 2 мая: как пройдет матч 28-го тура РПЛ

Сергей Песьяков. Фото: ФК "Ростов"

2 мая на главном стадионе донской столицы состоится матч 29-го тура РПЛ "Ростов" - "Тамбов". Стартовый свисток назначен на 16:30. Игра станет предпоследней в нынешнем сезоне российского чемпионата. Игрокам в "желто-синей" форме осталось провести две встречи. На данный момент "Ростов" занимает 8-ую строчку в таблице, "Тамбов" же идет на последнем, 16-ом.

Футбольные аналитики уже начали давать прогнозы на предстоящую игру. Все, как один, отдают предпочтение хозяевам, что неудивительно. "Тамбов" переживает сложные времена - еще до зимней паузы вскрылись серьезные проблемы с финансированием. Клуб задолжал своим игрокам около 138 миллионов рублей. На фоне бесконечных задержек и отсутствия зарплат большинство футболистов забрали документы и ушли искать другое место работы.

Когда возник вопрос о дальнейшем существовании команды, клубы со всей страны предоставили "Тамбову" своих игроков. Среди них был и "Ростов". Теперь же соперникам придется встретиться на одном поле.

- Катастрофические проблемы с составом вылились в то, что команда проиграла все игры после зимней паузы, - рассказывает спортивный эксперт Дмитрий Кондратенко. - С каждым новым туром им все сложнее сдерживать атаки соперников. Как правило, "Тамбов" проигрывал с очень крупным счетом. Например, в марте слабый на тот момент "Краснодар" забил им 5 голов!

"Ростов" - "Арсенал". Фото: ФК "Ростов"

Все это наводит на мысли, что "Ростову" будет очень легко обыграть тамбовчан. Однако последние игры "желто-синих" показывают слабость команды, в том числе и в обороне. Например, на своем стадионе в игре против "Арсенала", который находится на грани вылета из РПЛ, дончане выглядели не убедительно. Складывалось такое впечатление, что команды почти равны по силам. Единственный гол с 11-метровой отметки забил Дмитрий Полоз. Туляки были в шаге от ничьи, но "Ростов" в очередной раз спас вратарь Сергей Песьяков.

Таким образом, есть вероятность, что ошибки в обороне хозяев позволят гостям забить гол. Это может перевернуть игру, доставить "Ростову" серьезные проблемы. Так или иначе, но букмекеры считают дончан фаворитам встречи. На их победу можно поставить с коэффициентов 1,13, на "Тамбов"- 22.

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