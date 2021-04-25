Что произошло после матча Ростов — Арсенал: результат донского клуба никого не порадовал

"Ростов" и "Арсенал" встретились на Ростов Арене. Фото: ФК "Ростов".

В воскресенье, 25 апреля, на стадионе Ростов-Арена встретились ФК «Ростов» и ФК «Арсенал». Рассказываем, что произошло после мата Ростов — Арсенал.

Букмекеры называли «Ростов» фаворитом встречи. Что понятно — если «Ростов» борется за верхние строчки таблицы, «Арсенал» старается не вылететь из РПЛ. Однако обыграть тульский клуб оказалось не так просто.

В первом тайме у обеих команд было много фолов. Фото: ФК "Ростов".

Первый тайм сложном назвать ярким. Обе команды много нарушали, но при этом почти не создавали моменты. Первая интрига произошла только через полчаса после свистка. Понтус Алмквист пробил на Дениса Хаджикадунича, однако забить тому не удалось. Мяч попал прямо в руки Шамова. В ответ оружейники тоже заставили «желто-синих» понервничать. Григала пробил со штрафной, но попал в стенку.

Страсти накалились во втором тайме. Особенно напряженной игра выдалась для «Арсенала», который почти сразу остался в меньшинстве. Тарас Бурлак повалил Алмквиста на газон, после чего получил красную карточку и отправился в раздевалку. Однако ростовчане и после этого долго не могли забить, хотя старались играть в атакующий футбол. На 74-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота в ворота «Арсенала». Дмитрий Полоз забил мяч в правый от себя угол.

Лучшим игроком матча признали Песьякова. Фото: ФК "Ростов".

Позже еще один пенальти назначили уже в ворота «Ростова». Благодаря сейву Песьякова Роберт Бауэр не смог его реализовать. Голкиперу удалось отразить мяч, несмотря на мощный удар. Счет составил 1:0 в пользу «Ростова».

Однако Валерий Карпин игрой подопечных остался недоволен. Он пояснил, что в прошлых матчах футболисты проигрывали, но показывали более высокий уровень.

— Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот, — отметил тренер.

Карпин остался недоволен игрой. Фото: ФК "Ростов".

Порадовал Карпина только сейв Песьякова. Видимо, сегодня вратарю удалось вернуть к себе доверие фанатов и тренера.

Солидарны с ним и фанаты «Ростова». «Не стал досматривать, скучно и нудно», «Что случилось с «Ростовом»?», «Ужасная игра» — такие комментарии оставили любители футбола. Однако некоторые игроки все же заслужили похвалы. Речь идет, конечно, о Песьякове, которого без преувеличения можно назвать героем матча. Заметили и Алмквиста, который в последнее время начал удивлять.

— Песьяков сегодня молодец, но он опытный боец, а надо было Алмквисту дать - для молодого игрока это очень важно и сильно стимулирует! — написал один из фанатов.

Победное фото команды. Фото: ФК "Ростов".

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