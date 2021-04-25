Итог матча Ростов - Арсенал 25 апреля 2021: рассказываем, чем закончилась встреча соперников

"Арсеналу" пришлось играть в меньшинстве. Фото: ФК "Ростов".

Итог матча Ростов – Арсенал 25 апреля 2021 трудно было предсказать до самого конца. Матч оказался богат на фолы и, чего нельзя сказать об опасных моментах. Рассказываем, как прошла встреча и кто из игроков отличился.

Первый тайм не получился динамичным. Лишь на 30-й минуте ростовчане создали опасный момент у ворот «Арсенала». Понтус Алмквист передал мяч на Дениса Хаджикадунича. Защитник пробил в касание, но Шамову удалось защитить команду. Гости ответили ударом со штрафной. Пантелеев отправил мяч Григалаве, но тот пробил в стенку. Первую половину матча напряженной назвать сложно, тем не менее обе команды заработали по желтой карточке.

Почти в самом начале второй тайма «Арсенал» остался в меньшинстве. Дело в том, что тульский игрок Тарас Бурлак буквально повалил Алмквиста на газон. Бурлаку показали красную карточку и удалили с поля. Однако это не помогло «Ростову» легко победить. Ростовчане начали атаковать, но ни Полозу, ни Байрамяну забить не удавалось.

На 74-й минуте у «желто-синих» появился еще один шанс отправить мяч в ворота соперников. После фола на Алмквисте судья назначил пенальти в ворота «Арсенала». Его успешно реализовал Дмитрий Полоз, мощно пробив в правый верхний угол.

Тем не менее и у «Арсенала» была возможность отыграться с помощью пенальти. Однако забить Роберту Бауэру не удалось. Песьяков отбил мяч, не позволив тулякам сравнять счет. Счет по итогам игры составил 1:0.

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