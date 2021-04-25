Ростов — Арсенал 25 апреля 2021: прямая трансляция матча

"Ростов" и "Арсенал" снова встретятся на Ростов-Арене. Фото: ФК "Ростов".

Ростов — Арсенал 25 апреля 2021, до начала матча остались считанные часы. Игра начнется в 16.30 на стадионе Ростов-Арена. Посмотрим, удастся ли ростовчанам обыграть соперников и прервать серию неудач.

Свои прогнозы уже сделали эксперты. «Арсенал» объективно уступает «Ростову», да и задачи команды преследуют разные. Если донской клуб «бьется» за верхние строчки турнирной таблицы, то тульский старается просто не вылететь из РПЛ. Однако в последнее время матчи для ростовчан проходили не самым удачным образом. Они проиграли «Спартаку», «Рубину», «Локомотиву».

Тем не менее фаворитом встречи букмекеры считают «Ростов». Они предлагают поставить на победу «желто-синих» с коэффициентом 2.20. По их мнению, матч с большой вероятностью завершится со счетом 1:0 в пользу «Ростова».