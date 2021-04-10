"Не хватило реализации": Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче с "Рубином"

Валерий Карпин оценил игру ФК "Ростов". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин высказался в интервью об игре своих подопечных в прошедшем матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. "Желто-синие" встретились на своем поле, на стадионе "Ростов-Арена", с казанским "Рубином". Встреча окончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

- За исключением первых 15-ти минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное - нормально. Тот мяч нельзя было терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело. Вот и вся разница, - поделился своим видением игры наставник ростовчан Валерий Карпин.

По его словам, многим футболистам не удалось качественно "войти в игру", не говоря уже о том, чтобы усилить свою команду. Таким, по мнению Карпина, оказался Георгий Махатадзе, а также вышедшие на замену в конце игры спортсмены.

- Думаю, после замен стали действовать не лучшим образом. Игроки должны были усилить игру, но они не вошли в нее, - добавил Валерий Карпин.

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