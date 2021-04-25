Благословила на победу: жена вратаря «Ростова» перекрестила его перед отраженным пенальти

Ксения Песьякова поддержала мужа на матче. Фото: ФК "Ростов", instagram.com/ksenia_peso

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков стал героем матча с «Арсеналом», отразив пенальти от тульского защитника. Однако теперь все обсуждают не голкипера, а его жену Ксению, которая прямо перед этим перекрестила супруга.

Арбитр назначил пенальти в ворота «Ростова» на 89-й минуте матча. Гол приготовился забивать тульский защитник Роберт Бауэр. Пока Сергей Песьяков готовился к пенальти, супруга Ксения решила его поддержать. На видео попал момент, как сидящая на трибуне девушка перекрестила мужа.

Видимо, старания Ксении не пропали даром. Несмотря на мощный удар Бауэра, Песьякову удалось отбить мяч. Сейв вратаря помог «Ростову» обыграть «Арсенал». После матча голкипера справедливо признали лучшим игроком встречи.

Сергею Песьякову удалось реабилитироваться перед командой и фанатами за ошибку на матче с «Локомотивом». Напомним, тогда голкипер получил мяч от Дениса Хаджикадунича, но отпустил мяч слишком далеко. Ситуацией воспользовался Франсуа Камано, который буквально закатил мяч в пустые ворота.

Матч Ростов — Арсенал прошел на Ростов Арене 25 апреля. «Желто-синие» победили со счетом 1:0. Единственный гол забил с пенальти Дмитрий Полоз.

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