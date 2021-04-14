Бывший игрок сборной России Маринато Гильерме. Фото: ФК "Локомотив"

Матч "Локомотив" - "Ростов" 17 апреля 2021: вратаря дисквалифицировали перед игрой. Голкипера московского "Локомотива" Маринато Гильерме дисквалифицировали на два матча российского чемпионата. Таким образом, один из лучших вратарей РПЛ пропустит игру против "Ростова", которая состоится в ближайшую субботу. Это может ослабить москвичей и дать больше шансов гостям из донской столицы.

Гильерме отстранили от матчей за грубые высказывания и жесты в адрес болельщиков "Спартака" на игре 11 апреля. В РФС посчитали, что он проявил неспортивное поведение. Кроме того, в ходе самой встречи он получил желтую карточку за грубую игру и был в шаге от удаления. Руководство "Локомотива" в свою очередь встала на сторону голкипера, заявив, что в его адрес звучали расистские высказывания.

17 апреля в гости к московской команде приедет желто-синий "Ростов", который проиграл последние два матча. Донской команде не хватает реализации и отсутствие опытного Гильерме, своеобразного символа клуба, может сыграть в пользу гостей. Можно с уверенностью сказать, что ростовчане будут часто бить по воротам в поисках своего шанса. Напомним, игра первого круга между соперниками закончилась ничейным результатом.

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