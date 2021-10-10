Вместо самолетов - сантехника: Старый аэропорт в Ростове переделали в торговый центр

Аэропорт на Шолохова несколько лет пустовал, а теперь превратился в торговые площади Фото: Артур СЕЛИМОВ

После открытия нового аэропорта «Платов» старый аэропорт и прилегающая к нему территория на проспекте Шолохова стала пустовать. Массивный стратегический объект стал медленно покрываться бурьяном. Всю территорию летного аэродрома было решено отдать под застройку. Ростовчане озвучили свои предложения по альтернативному освоению этой земли. Как вариант, предлагалось сделать из объекта музей или запасной аэродром для военной и гражданской техники, но все оказалось куда прозаичнее. Пришлось отдать объект под торговые площади. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, насколько успешно получилось переделать аэропорт под торговый комплекс и как на новом месте чувствуют себя торговцы.

ПРИЮТИЛ ТОРГОВЦЕВ С ЗАКРЫТЫХ РЫНКОВ

После закрытия аксайских рынков без работы остались тысячи предпринимателей и торговцев, и им было не где продавать свою продукцию. Чтобы хоть как-то разрешить сложную обстановку, оптовикам было разрешено торговать на аэродроме. Уже весной возле аэропорта началась активная продажа овощей, фруктов и другой продукции. Грузовики с продовольствием начали торговать прямо на взлетной полосе. На фоне новых торговых площадей бесхозно стояло здание аэропорта, за состоянием которого за ненадобностью перестали следить.

Торговцы с рынка «Атлант» требовали у города дать им место под продажу, поскольку их товары невозможно было продавать под открытым небом. После всех дискуссий было принято решение открыть аэропорт и сделать из него торговый комплекс, куда смогут заехать пострадавшие бизнесмены с аксайских рынков.

Вместо объявления рейсов по громкой связи теперь - кухонная мебель на заказ Фото: Артур СЕЛИМОВ

ТЦ ЕСТЬ, А ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕТ

Когда заходишь в здание, сразу погружаешься в воспоминания. Кажется, сейчас по громкой связи объявят твой рейс. Внутри помещение абсолютно не поменялось, даже указатели «Таможня» остались. В прежние времена аэропорт был наполнено шумом и суетящимися пассажирами, а сейчас в помещении необыкновенная тишина. Первый этаж забит товарами под завязку, но он все равно выглядит просторно и свободно.

Аэропорт пустовал несколько лет, но несмотря на это, находится в хорошем состоянии — изнутри стены, пол и потолок оставляют впечатление крепких.

На месте стойки регистрации сейчас продают сантехнику, а в зоне вылета разную кухонную утварь. В окнах, из которых можно было наблюдать за взлетающими самолетами, теперь видно лишь огромные фуры с овощами и хаотично движущихся по летному полю автомобилей.

В комплексе, в основном, продаются товары для дома и различный строительный декор.

Продавщица из кухонного отдела готовится к рабочему дню. Признается, что она пока еще не освоилась на новом месте.

Пройти мимо витрин, и перед глазами окажется летное поле Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Я тут всего месяц, - рассказывает продавец Светлана Николаева. – посетителей мало, многие еще не знают о нашей новой точке. Аэропорт столько лет пустовал, поэтому кто знал, что его переделают под торговый центр.

Действительно, само здание находится на отдалении от проезжей части, его закрывают кроны деревьев. И даже если подъехать к самому входу, есть ощущение, что оно не работает и все еще заброшено. Продавцы говорят, что они сделали вывески, но они все равно не особо привлекают людей, потому что на дороге нет никаких указателей, что в этом месте появился новый торговый дом.

БОРЮТСЯ ЗА КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ

На втором этаже еще много свободных мест, которые могут арендовать предприниматели под торговлю, но пока они пустуют. Местные реализаторы отмечают, что аренда здесь дороже, чем на «Атланте», поэтому желающих мало.

- Я полгода продавал свою продукцию «с колен». Сидел в квартире целыми днями на телефоне, чтобы хоть что-то реализовать, - рассказывает продавец кухонного инвентаря Игорь Васильев. - Как только тут открыли площадки под торговлю, пришлось заезжать на это место. Если говорить о стоимости, сейчас за этот уголок я плачу 17 тысяч в месяц плюс налоги. Как итог я отдаю на 15 тысяч больше, чем когда работал на «Атланте».

Несмотря на рекламу, ростовчане еще не привыкли, что в здании аэровокзала идет торговля Фото: Артур СЕЛИМОВ

У Игоря теперь каждый клиент на счету, он старается перехватить покупателя раньше, чем это сделают конкуренты, потому что продажи упали.

- Стараемся привлечь клиентов качеством и доступной ценой, - делится своей стратегией продавец. – Крупные строительные магазины могут себе позволить продавать китайские товары с двойной наценкой, потому что о них знают и люди к ним придут. Мы вынуждены снижать цену по максимуму в надежде, что клиент останется доволен и посоветует нашу торговую точку своим знакомым.

Даже после закрытия, здание аэропорта все еще приносит пользу свои горожанам. торговцам пояснили, что их пустили торговать только на год, но они надеются, что это решение продлят еще на пару лет. в любом случае, торговля в аэропорту как бы кощунственно это не смотрелось - лучше, чем если бы помещение просто пустовало и медленно рассыпалось. Пока оно используется, будут деньги на его ремонт и содержание, а это значит следующие поколения ростовчан еще смогут увидеть это монументальное строение советской эпохи.

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