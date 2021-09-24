На аксайском рынке обнаружили 9,5 тысячи нелегальных полотенец и комплектов постельного белья

В Аксае на рынке обнаружили нелегальные полотенца и постельное белье. Фото: ростовская таможня

На аксайском рынке таможенники обнаружили полотенца и постельное белье без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

При проверке на одном из рынков в городе Аксае таможенники провели две проверки. Мониторинговые группы прошлись по торговым павильонам. При проверках обнаружились товары легкой промышленности, а именно полотенца и комплекты постельного белья. На них не было маркировки, а у владельцев не оказалось документов, подтверждающих приобретение и сертификацию товаров.

- Товары, реализуемые с нарушением действующих правил маркировки, в количестве более 9 500 единиц арестованы представителями Роспотребнадзора. В отношении предпринимателей возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 15.12 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

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На товар не была нанесена обязательная маркировка.