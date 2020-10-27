Нелегальную партию обуви на восемь миллионов рублей изъяли таможенники

В Ростове обнаружили крупную партию нелегальной обуви Фото: Южное таможенное управление

В Ростове обувь без маркировки была снята с продажи местными таможенниками.

В одном из крупных магазинов донской столицы был проведен осмотр помещений. В результате него было обнаружено более 10 тысяч пар немаркированной обуви. Общая ее стоимость составила восемь миллионов рублей.

- В ходе осмотра установлен факт реализации и хранения обувных товаров (мужской, женской, детской и спортивной обуви), без нанесения маркировки, обязательной с 1 июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

На все товары без маркировки был наложен арест, а в отношении владельца обуви решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Хранение или сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ».

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Были нарушены правила маркировки.

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