В Ростове обнаружили нелегальную партию обуви

В Ростове обнаружили нелегальную обувь Фото: "КП" Архив

В донской столице обнаружили крупную партию обуви без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

При проведении осмотра помещений местного магазина одежды, обуви и аксессуаров были выявлены нарушения. Выяснилось, что обувь в торговой точке продавали с нарушением правил маркировки.

- Всего обнаружили почти 1,1 тысячи пар. После этого завели дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении.

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Сейчас по факту произошедшего идет расследование.

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