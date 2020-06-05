В Ростове пресекли производство и сбыт нелегального алкоголя
В Ростове-на-Дону представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу вместе с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области провели масштабные проверки на территории донской столицы.
Таким образом на улицах Благодатной, Павлодарской и Механизаторов, а также в переулках Боржомском и Парковом обнаружили кустарную линию розлива. Правоохранители нашли более 3,6 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 4,3 тысяч литров спиртосодержащей продукции и, кроме того, большое количество стеклотары и средств укупорки.
- В настоящее время технологическое оборудование, алкогольная и спиртосодержащая продукция изъяты и переданы на досудебное хранение в АО «Росспиртпром», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводятся административные расследования.
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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU