2020-02-21T21:59:41+03:00
Происшествия

В донском регионе ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело
Виктория Никитина
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В Ростове накрыли подпольный цех с алкоголем. Фото: ГУ МВД по РОВ Ростове накрыли подпольный цех с алкоголем. Фото: ГУ МВД по РО
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В Ростовской области накрыли подпольное предприятие по производству алкоголя.

Правоохранителями были задержаны участники организованной преступной группы. Они обвиняются по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе следствия выяснилось, что на территории гаражного кооператива в городе Каменске-Шахтинском, трое подозреваемых в течение года изготавливали алкогольную продукцию. Все необходимое злоумышленники привозили из соседнего региона, а затем с помощью линии розлива смешивали спирт с пищевыми добавками. Затем производители переливали алкоголь в стеклянные бутылки с этикетками известных марок.

В помещении, где велось производство, был проведен обыск, в результате которого полицейские изъяли более тысячи литров нелицензированной алкогольной продукции, станки по розливу, пластиковую и стеклянную тару, а также наклейки с наименованием известных брендов.

- В настоящее время правоохранителями алкогольная продукция изъята и помещена на хранение. Для установления степени опасности продукции для жизни и здоровья потребителей образцы алкоголя направлены на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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