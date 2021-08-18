Не убирать, а перенести: власти Ростова обозначили свою позицию по отношению к блошиным рынкам

Власти объяснили, почему блошиный рынок нельзя перенести под крышу Центрального рынка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перенести блошиные рынки на Семашко и Станиславского, под одну крышу с продуктами питания, просто невозможно. Об этом сообщил в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

- Для горожан это некий шарм, возвращение в прошлое, экскурсия. Но те люди, которые живут в этих местах, где реализуются товары бывшего потребления, не довольны. Первая проблема - антисанитария, вторая - культура реализации этих товаров, - рассказал Константин Тихонов.

Начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону отметил, что в городе-побратиме Ле Мане во Франции тоже существует блошиный рынок. Но он больше для коллекционеров. Подобный есть и в Ростове в парке Горького. Торговля там проходит достаточно цивилизованно. И те люди, которые выступали за сохранение блошиных рынков, могут отовариваться по выходным в парке Горького.

- Что касается рынков с товарами бывшего потребления на Семашко и Станиславского, то они незаконны, - акцентировал внимание Константин Тихонов. - Власти уже долгое время пытаются найти подход к торговцам, но диалог вести просто невозможно. Продавцы хотят место в центре, но на сегодняшний день для реализации товаров бывшего потребления нет возможности перенести их под одну крышу с продуктами питания из-за товарного соседства.

Однако, город будет дальше изучать эту проблематику и принимать решения, - заверил Константин Михайлович.

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