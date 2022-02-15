В Ростовской области завели дело после избиения девочки, прятавшейся от матери в сарае

Девочка спряталась от побоев на соседском участке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в одном из хуторов, пьяная мать до крови и гематом избила 13-летнюю дочь. Чтобы спастись, девочке пришлось в ночь буквально сбежать из дома. Семиклассница спряталась в сарае у соседки-учительницы. Там, свернувшись на старом диване калачиком, подросток провела всю ночь. Утром в сарае избитую школьницу нашла педагог. Женщина вызвала врачей и полицию. Подростка госпитализировали, а правоохранительные органы начали проверять семью.

Как рассказали «КП - Ростов-на-Дону» местные жители, Ольга (все имена изменены – прим. ред.) родила старшую дочь рано, в 18 лет. Замуж за отца девочки женщина не вышла. Через пару лет Ольга познакомилась с мужчиной, с которым начала вместе жить. У них родились трое сыновей и еще одна дочь.

- Ольга была нормальной матерью, когда не пила. А вот как напьется, так и понеслась… Лупила старшую. Причем, доставалось только этому ребенку. Детей от сожителя, с которым, она, кстати, в итоге расписалась, Оля не трогала, - рассказали «КП - Ростов-на-Дону» хуторяне.

По словам источника из администрации, однажды Ольга сама поместила детей на время в социально-реабилитационный центр. Старшей дочери там понравилось, и она даже просила оставить ее жить в центре навсегда.

Но тогда девочку не услышали. Как сообщили корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, сейчас всех пятерых детей забрали у матери. Они находятся в социально-реабилитационном центре. На Ольгу подали иск в суд на лишение родительских прав.

- Также в отношении подозреваемой завели дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Она находится под подпиской о невыезде, - сказал собеседник.

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