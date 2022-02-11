В Ростовской области школьница, изувеченная матерью до полусмерти, спряталась от побоев в сарае у учительницы

Девочка регулярно терпели побои Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из поселков в Ростовской области многодетную мать подозревают в жестоком обращении со старшей дочерью, рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, Ольга (все имена изменены – прим. ред) родила первую дочь рано – в 18 лет. С отцом малышки не сложилось, но вскоре мать-одиночка встретила мужчину, с которым начала вместе жить. У пары родились еще трое сыновей и дочка, которой сейчас чуть больше года.

Но семейную жизнь супругов нельзя было назвать идеальной. Ольга часто прикладывалась к бутылке, после чего начинала срываться на старшем ребенке. Дело доходило и до рукоприкладства.

По словам собеседника издания, бывали периоды, когда Ольга переставала пить. Тогда отношения со старшей дочерью сразу же налаживались.

В конце декабря женщина вновь перебрала со спиртным, после чего начала кричать на дочь, а потом бить 13-летнюю девочку. Причем, удары наносила и руками, и предметами, которые попадались на глаза.

Опасаясь за свою жизнь, школьница выскочила из дома и побежала в соседский двор, хозяйка которого оказалась учительницей в местной школе. Испуганный ребенок побоялась будить женщину, и побрела спать в сарай.

Утром женщина проснулась и заметила кровь во дворе. Начала осматривать территорию и заглянула в сарай. От увиденного у нее замерло сердце. На стареньком диване, свернувшись калачиком, спала девочка. Женщина разбудила ребенка и ужаснулась еще больше. Школьница была в крови и в синяках.

На скорой помощи девочку отвезли в больницу. Сейчас жизни ребенка уже ничего не угрожает. Семиклассницу, а также ее братьев и сестричку у Ольги забрали. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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