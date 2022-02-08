В Ростове мать искусала десятилетнего сына

В Ростове женщина бросилась с ножом на своих родных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове женщина с психическим расстройством набросилась на своих родных. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети. ЧП произошло накануне, 7 февраля, около десяти часов вечера.

- Из дома на улице Волкова стали раздаваться истошные детские крики, - написал автор поста в паблике "Ростов Главный". - Голос взывал о помощи. Двое молодых парней бросились на помощь ребенку. Когда они позвонили в звонок, дверь квартиры открыла старушка, которая была вся в крови, она даже с трудом смогла добраться до двери, а позади нее стояла абсолютно обнаженная женщина с ножом в руках.

Парни успели только заметить, как молодая женщина оттолкнула пенсионерку и захлопнула дверь, они даже не успели ничего сделать. Соседи вызвали к месту происшествия полицию.

Как стало известно "КП - Ростов-на-Дону" из собственных источников, женщина состоит на учете у психиатра. По предварительным данным, ссора с родными произошла из-за обострения заболевания. Мать душила и кусала своего десятилетнего сына. У мальчика - сильные укусы на виске и кисти руки, а также гематомы по всему телу.

Известно, что ребенка госпитализировали в одну из городских больниц.

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