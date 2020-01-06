Агрессивная молодая ростовчанка напала с ножом на врачей скорой помощи

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:58:57+03:00

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В Ростове очередная потенциальная пациентка с порога набросилась на врачей скорой помощи.

Инцидент произошел сегодня, 6 января, около полудня на улице Лермонтовской в доме №1. 21-летняя девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Но к моменту приезда медиков она впала в состояние острого психоза. Врачей она встретила на пороге в очень агрессивном состоянии и с ножом в руках.

Когда фельдшеры попытались госпитализировать неадекватную девушку, она стала бегать по квартире с угрозами и, не выпуская из рук холодное оружие. Все происходящее видели соседи, которые вызвали на помощь полицию. С помощью правоохранителей девушку удалось доставить в соответствующее заведение.

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Полиция начала проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU