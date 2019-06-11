2019-06-11T10:14:18+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону машину скорой помощи закидали кирпичами

Полиция начала проверку по данному факту
Илья БОГОМОЛОВ
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Водитель скорой помощи чудом не пострадалВодитель скорой помощи чудом не пострадалФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове-на-Дону, в ночь с 10 на 11 июня, бригада скорой помощи по дороге на вызов столкнулась с большими неприятностями. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов», водитель неотложки остановился на перекрестке Соколова и Станиславского на запрещающий сигнал светофора.

— В это время мужчина, который находился на тротуаре, схватил с земли кирпичи и стал кидать их в машину скорой,— прокомментировал источник издания.

Один «снаряд» попал в цель. Кирпичом было разбито стекло на автомобиле.

Ремонт машины влетит в копеечку Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Ремонт машины влетит в копеечкуФото: Иван ТИМОФЕЕВ

После этого хулиган кинулся бежать на подстанцию «скорой», где его и поймали врачи, вызвавшие впоследствии полицию. Источник издания отметил, что дебошир, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали в отдел полиции.

Напомним, в Ростове-на-Дону пациент напал на врачей скорой с молотком и ножом: медики в больнице. Врачей ждал недобрый прием. Мужчина оказал сопротивление и ударил одного из медиков молотком по голове. Второму тоже досталось - у мужчины резаная рана головы. В итоге, на том же автомобиле раненых отвезли в больницу.

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Коллеги пострадавшего даже не сразу поняли, что произошло, когда 25-летний ростовчанин в ярко-оранжевой куртке с кулаками набросился на доктора, несколько раз ударив его в голову. На часах было около 09:30. Медик стоял у входа возле подстанции, откуда врачи уезжают на вызовы. В результате, у 35-летнего фельдшера сотрясение головного мозга, перелом носа и травма глаза (подробности).

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове пациент избил женщину-врача, приехавшую на вызов

Действующее законодательство никак не защищает фельдшеров и сотрудников «Скорой»: наличие электрошокеров или газовых баллончиков не предусмотрено ни одним нормативным актом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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