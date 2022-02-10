В Ростове девочку из состоятельной семьи насиловал отчим

Мать ребенка была шокирована, когда узнала, что девочка уже год подвергалась насилию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя соседнего региона, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. Мужчину подозревают в том, что он насиловал падчерицу, ученицу девятого класса.

Как рассказал источник издания, семья девочки считалась очень благополучной, нужды не испытывала.

- Они очень состоятельные люди. Можно сказать, богатые. Там и бабушка помогала деньгами, - рассказала «КП - Ростов-на-Дону» знакомая подозреваемого.

Со стороны всем казалось, что отчим, хоть и не родной по крови, но любит 15-летнюю дочь жены от другого, как своего собственного ребенка.

- Милана (имя изменено – прим. Ред.) хорошо училась. В школу всегда приходила веселая, общалась со сверстниками. Поэтому ни учителя, ни одноклассники и не подозревали, что с девочкой происходит дома¸ - говорит источник издания.

Тайное стало явным, когда семья приехала в Ростов Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Долгое время мать девочки также не догадывалась, что дочь-подросток могла вызвать нездоровый сексуальный интерес у отчима.

- Она не отставала в учебе, получала награды на творческих фестивалях. А ее душевные переживания внешне никак не проявлялись, - говорит источник в правоохранительных органах региона.

Правда всплыла, когда мать, отчим и Милана приехали в Ростов в январе. По версии следствия, мужчина, применив силу, изнасиловал девочку. Причем, как выяснилось, не первый раз. По предварительным данным, отчим насиловал ребенка, как минимум, год.

Заявление в правоохранительные органы отнесла мама девочки. Известно, что на следственные действия в Ростов из родного города ученицы приезжал психолог.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", - прокомментировал источник в правоохранительных органах региона.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

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