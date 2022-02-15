Власти Ростова опубликовали список объектов, которые изымут из-за ремонта дороги на Вавилова

Кроме ремонта будет построена транспортная развязка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Ростова опубликовали список объектов, которые изымут из-за строительства дороги на улице Вавилова. Власти пояснили, что в Росреестре отсутствуют данные о зарегистрированных правах на этих участки. Их владельцев лишат компенсации, если они не предоставят эту информацию. Рассказываем, где находятся эти объекты и как зарегистрировать права на участки.

В список вошли более ста гаражей, расположенных по адресу улица Вавилова, дом № 72в. Подать заявления об учете прав на земельные участки и другую недвижимость можно в Дирекцию по строительству объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (улица Варфоломеева, 203). Ведомство работает с понедельника по четверг — с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 по 13.00 и 14.00 по 17.00.

Заявить о правах на земельный участок нужно в течение 60 дней. Речь идет о объектах со следующими кадастровыми номерами:

61:44:0081124:129 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:130 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:131 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:132 — 20,9 кв. м.

61:44:0081124:133 — 20,9 кв. м.

61:44:0081124:134 — 20,9 кв. м.

61:44:0081124:135 — 20,9 кв. м.

61:44:0081124:136 — 18,3 кв. м.

61:44:0081124:173 — 113 кв. м.

61:44:0081124:174 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:109 — 134,1 кв. м.

61:44:0081124:165 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:166 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:167 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:168 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:169 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:170 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:171 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:172 — 21,8 кв. м.

61:44:0081124:175 — 29,1 кв. м.

Кадастровый номер и площадь всех объектов можно узнать на сайте администрации.

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