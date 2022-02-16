Ростовчанка получила роль в голливудском фильме

Наталья Николаева сыграла медсестру в картине "Битва на Сайпане". Фото: официальный аккаунт Натальи Николаевой в "Фейсбуке"

Модель и актриса из Ростова, Наталя Николаева, прославилась в 2005 году. Тогда она представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Бангкоке.

Кстати, моделью Наталья начала работать в 14 лет. Тогда же победила в конкурсе «Прима Дона». В 16 лет девушка начала работать в агентстве «Имидж-Элит» и выиграла в Москве конкурс «Miss Pharma Cosmetics», после чего стала лицом косметической компании.

А после участия в престижном конкурсе «Мисс Вселенная» модель впервые попробовала себя в роли актрисы. Тогда Наталья снялась в эпизодической роли в сериале «Солдаты».

В 2011 году девушка сыграла главную роль в сериале «Вкус граната». Героиня – девочка –сирота из детского дома, оказалась женой богатого араба. Кстати, для этой роли модели пришлось поправиться, но она быстро скинула вес после окончания съемок

Актриса уехала в США несколько лет назад. Фото: официальный аккаунт Натальи Николаевой в "Фейсбуке"

РУССКИЙ ДУХ В БРУТ АЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

Несколько лет назад Наталья переехала жить в Лос-Анджелес. Там она продолжила карьеру модели и актрисы. Как рассказала Наталья корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», только что завершились съемки голливудского фильма с рабочим названием «Битва на Сайпане». Это - военная картина с Каспером Ван Дином в главной роли.

- Я же исполнила роль русской медсестры. Там было всего четыре женские роли, и для меня была огромная честь привнести «русский дух» в этот абсолютно брутальный американский проект, - поделилась Наталья.

Кстати, с Каспером и его женой Дженнифер, которая также исполнила роль медсестры, модель из Ростова подружилась.

- В скором времени собираемся работать над следующим фильмом, - поделилась с «КП - Ростов-на-Дону» актриса.

Ожидается, что «Битва на Сайпане» выйдет в прокат в этом году.

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